அதிகாரிகள் பாராமுகம்! ரோட்டில் திரியும் கால்நடைகளால் விபத்து அபாயம்
அதிகாரிகள் பாராமுகம்! ரோட்டில் திரியும் கால்நடைகளால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 11, 2026 11:43 PM
ADDED : நவ 11, 2026 02:54 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நகர், புறநகர் பகுதிகளில் கால்நடைகள் காலை, இரவு என கண்டபடி ரோட்டில் திரிகின்றன. இதுதொடர்பான புகாரில் அதிகாரிகளின் பெயரளவு நடவடிக்கை காரணமாக வாகன விபத்தில் மனிதர், கால்நடை உயிர் இழப்பு, காயங்கள் நடக்கிறது. உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட வேண்டும்.
ராமேஸ்வரம், திருப்புல்லாணி, உத்தரகோசமங்கை, தேவிபட்டினம் உள்ளிட்ட புனித ஆன்மிக தலங்கள், கடற்கரை சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன. இவ்விடங்களுக்கு வெளிமாவட்ட, மாநிலங்களிலிருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வாகனங்களில் வருவது அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக ராமேஸ்வரத்தற்கு அதிகளவில் வாகனங்களில் வருகின்றனர். இந்நிலையில் தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலைகள், நகர், புறநகர் உட்புற சாலைகளில் ஆடு, மாடு, குதிரை உள்ளிட்ட கால்நடைகள் ரோட்டில் திரிகின்றன. குறிப்பாக வீடுகளில் வளர்க்க வேண்டிய மாடுகளை மேய்ச்சலுக்காக ஊருக்குள் அவிழ்த்து விடுகின்றனர்.
இவை நடுரோட்டில் வரும்போது வேகமாக வரும் வாகனங்களால் விபத்தில் சிக்கி காயமடைகின்றன. தெருநாய்களின் தொந்தரவைவிட தற்போது கால்நடைகளின் தொந்தரவு அதிகரித்துள்ளதாக மக்கள் புகார் கூறுகின்றனர்.
கால்நடைகளை தெரு, சாலைகளில் விடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். மீறினால் உரிமையாளர் மீது அபராதம் விதிக்கப்படும். தொடர்ந்து சாலையில் திரியும் கால்நடைகள் பறிமுதல் செய்து ஏலமிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படுகிறது. இவ்விஷயத்தில் போக்குவரத்துதுறை, நகராட்சி, ஊராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகளின் பெயரளவு நடவடிக்கையால் சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளர் எவ்வித அச்சமின்றி தொடர்ந்து கால்நடைகளை மேய்சலுக்காக ரோட்டில் விடுவது வாடிக்கையாகியுள்ளது. எனவே ரோட்டில் திரியும் கால்நடைகளை பறிமுதல் செய்யவும், அதன் உரிமையாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.