அதிகாரிகள் பாரமுகம் ராமநாதபுரத்தில் பெயரளவில் செயல்படும் அம்மா உணவகம் சமையல் பொருட்கள் பற்றாக்குறையால் தரமில்லை என புகார்
அதிகாரிகள் பாரமுகம் ராமநாதபுரத்தில் பெயரளவில் செயல்படும் அம்மா உணவகம் சமையல் பொருட்கள் பற்றாக்குறையால் தரமில்லை என புகார்
UPDATED : அக் 16, 2026 09:21 PM
ADDED : அக் 16, 2026 09:17 PM
ராமநாதபுரம்: கடந்த சில மாதங்களாக அம்மா உணவங்களுக்கு சமையல் பொருட்கள், பராமரிப்பு செலவிற்கு ராமநாதபுரம் நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் முழுமையாக நிதி வழங்குவதில்லை. குறிப்பாக ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் உணவு தரமில்லை. அதிகாரிகள் பாராமுகமாக உள்ளதாக மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் 2013 ல் மாநகராட்சி, நகராட்சி பகுதிகளில் மலிவு விலை அம்மா உணவகங்கள் துவங்கப்பட்டது. மக்கள் அதிகளவில் கூடும் பஸ் ஸ்டாண்ட், அரசு மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் அம்மா உணவங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு சாம்பார் இட்லி ரூ.1, தயிர் சாதம் ரூ.3, சாதம் ரூ.5, என குறைந்த விலைக்கு விற்பதால் ஏழை மக்கள் பலர் பயன் பெறுகின்றனர்.
பெரும்பாலான நகராட்சிகளில் குறிப்பாக அன்றாட சமையலுக்குரிய பருப்பு, எண்ணெய், காய்கறி உள்ளிட்டவை செலவிற்கு ஒரு உணவகத்திற்கு ரூ.3200 வரை தேவையுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட மாநகராட்சி, நகராட்சியினர் முழுமையாக ஒதுக்கீடு செய்வது இல்லை. இதனால் அம்மா உணவகங்கள் உணவு வினியோகதில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் பழுதாகும் மின்விசிறி, கிரைண்டர் கூட சரி செய்து தருவது இல்லை. போதுமான பொருட்கள் இல்லாததால் இட்லி ரூ.1க்கு விற்றாலும் தரமில்லாத காரணத்தால் விற்பனை குறைந்து வருமான இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இங்கு பணிபுரியும் மகளிர் குழுவிற்கு சம்பளம் 2 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை காலதாமதமாக வழங்குகின்றனர்.
இப்பிரச்னையை ஏனோ அதிகாரிகள் கண்டும் காணாதது போல உள்ளனர். அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்குள் உள்ள அம்மா உணவகத்தை தரம் உயர்த்தி புதிதாக கிரைண்டர், போதுமான சமையல் பொருட்கள் வழங்கி உணவு தரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். அதற்கு கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட வேண்டும்.
இதுகுறித்து நகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், அம்மா உணவகங்களுக்கு உரிய நிதியை ஆண்டு தோறும் ஒதுக்கீடு செய்து அதிலிருந்து பயன்படுத்துகிறோம். இரு உணவகங்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.2 லட்சம் வரை நிதி தேவைப்படுகிறது. அந்த அளவிற்கு அம்மா உணவகங்களில் வருமானம் வருவது இல்லை. இருப்பினும் வரும் நிதியை பயன்படுத்தி தொய்வின்றி உணவு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் என்றனர்.––