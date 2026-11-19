UPDATED : நவ 18, 2026 06:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:42 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் வாரச்சந்தை, பஜாருக்கு வெளியூர்களில் இருந்து சின்ன வெங்காயம் வரத்து குறைவால் விலை அதிகரித்து கிலோ ரூ.180 வரை விற்கப்படுகிறது. ராமநாதபுரத்தில் காய்கறி, பழங்கள் குறைந்த அளவே சாகுபடி செய்வதால், பெரும்பாலானவை மதுரை, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட வெளியூர்களில் இருந்து வாகனங்களில் கொண்டு வந்து ராமநாதபுரம் வாரச்சந்தை, பஜாரில் விற்கின்றனர். இதன்படி தற்போது சின்ன வெங்காயம் வரத்து குறைவால் கடந்த வாரம் கிலோ ரூ.70க்கு விற்றது நேற்று ரூ.160 முதல் ரூ.180 வரை விற்கப்பட்டது.
பல்லாரி வெங்காயம் கிலோ ரூ.60 முதல் ரூ.70க்கு விற்றது. மழை காரணமாக வரத்து இல்லாதாலும், ஐயப்ப சீசன் காரணமாக காய்கறிகள் விலை மேலும் உயர வாய்ப்பு உள்ளது. சின்ன வெங்காயம் ரூ.200 வரை விலை உயரும் என வியாபாரிகள் கூறினர்.–––