மேல்நிலைத் தொட்டி மூடி உடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ள அவலம்
மேல்நிலைத் தொட்டி மூடி உடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ள அவலம்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 23, 2026 12:36 AM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளததுார் அருகே கொண்டுலாவி கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மூடி உடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதால் மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
கொண்டுலாவி கிராமத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. ஊராட்சி சார்பில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டு அதன் மூலம் வீடுகளுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது. தண்ணீர் தொட்டி முறையாக பராமரிப்பின்றி ஆங்காங்கே விரிசல் ஏற்பட்டு சேதமடைந்துள்ளது. சில நாட்கள் முன்பு மேல் மூடி இடிந்து தொட்டிக்குள் விழுந்தது.
இதனால் தொட்டி திறந்த வெளியாக உள்ளது. சேதமடைந்து இருப்பதால் மக்களும் அச்சப்படுகின்றனர். தொட்டி அருகே அரசுப் பள்ளி, அங்கன்வாடி மையம், நுாலகம், ரேஷன் கடை செயல்பட்டு வருவதால் தினமும் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடமாக இருப்பதால் அச்சப்படுகின்றனர். புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
எனவே மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை இடித்து அகற்றி விட்டு புதிதாக தொட்டி அமைக்க வேண்டும் என்றனர்.