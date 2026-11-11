பாம்பன் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலம் விபத்து அபாயம்: சுற்றுலாப்பயணிகள், மாவட்ட மக்கள் அச்சம்
பாம்பன் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலம் விபத்து அபாயம்: சுற்றுலாப்பயணிகள், மாவட்ட மக்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:46 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:49 PM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலத்தில் சாலை குண்டும், குழியுமாக சேதமடைந்திருப்பதால் சுற்றுலாப்பயணிகள், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
பாம்பன் கடல் மீது அமைந்துள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலம் 1988 முதல் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. அன்று முதல் இப்பாலம் வழியாக ஏராளமான வாகனங்களில் பக்தர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் ராமேஸ்வரம் வந்து செல்கின்றனர். சில ஆண்டுகளாக பாலத்தின் தடுப்பு சுவர்கள், மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்தும், துாண்களில் விரிசல் ஏற்பட்டு பல கட்டங்களாக பராமரிப்பு பணிகளை செய்தனர். இருந்தும் தரமற்ற பணிகளால் பாலத்தின் ரோடு தொடர்ந்து சில மாதங்கள் கூட ஆகாத நிலையில் சேதமடைந்து விடுகிறது.
இந்நிலையில் தற்போது கடந்த 3 நாட்களாக பெய்த கன மழையால் பாலத்தில் பல இடங்களில் ரோடு குண்டும், குழியுமாகி சேதமடைந்துள்ளது. இதனை விரைவில் சீரமைக்காவிட்டால் சாலை கீழே உள்ள பிங்கர் ஜாயின்ட் எனும் இரும்பு பிளேட் சேதமடைந்து விடும். இதனால் அரசுக்கு கூடுதல் செலவு ஏற்பட்டு அரசு நிதி வீணாகும் அபாயம் உள்ளது. நாடு முழுவதும் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள், சுற்றுலாப்பயணிகள் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு வரும் நிலையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடல் மீது அமைக்கப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலம் ஆபத்து ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.
பக்தர்கள் வாகனங்களில் செல்லும் போது பாலத்தில் அதிகளவில் அதிர்வு ஏற்பட்டு விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே பாலத்தில் மக்களுக்கு விபரீதம் ஏற்படுவதற்கு முன் சாலையை சீரமைத்து புதுப்பிக்க வேண்டும் என சுற்றுலாப்பயணிகள், பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.