பாம்பன் புதிய ரயில் துாக்கு பாலத்திற்கு ஜெர்மன் பொறியாளர் ஜெர்சர் பெயர்: சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு
பாம்பன் புதிய ரயில் துாக்கு பாலத்திற்கு ஜெர்மன் பொறியாளர் ஜெர்சர் பெயர்: சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:54 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் புதிய ரயில் துாக்கு பாலத்திற்கு ஜெர்மன் நாட்டின் பொறியாளர் ஜெர்சர் பெயரை ரயில்வே நிர்வாகம் சூட்டியதற்கு சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
மண்டபம் – பாம்பன் இடையே கடலில் 1914ல் ஆங்கிலேயர்கள் ரயில் பாலம் அமைத்தனர். இப்பாலத்தின் நடுவில் அமைக்கப்பட்ட துாக்கு பாலம், ராமேஸ்வரம் தீவின் அடையாளச் சின்னமாக விளங்கியது. பிரசித்தி பெற்ற இந்த துாக்கு பாலத்தை ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இருந்த ஜெர்மன் பொறியாளர் ஜெர்சர் (scherzer) வடிவமைத்ததால் அவரது பெயரையே சூட்டியிருந்தனர். அந்த பெயரே தற்போது வரை உள்ளது.
அதன் பிறகு புதிய ரயில் துாக்கு பாலம் அமைக்கப்பட்டது. 2026 பிப்., முதல் பழைய துாக்கு பாலத்தை அகற்றும் பணி துவங்கி நடக்கிறது. இதனால் பழைய பாலத்தின் சகாப்தம் முடிவுக்கு வருகிறது. இதற்கிடையே புதிய ரயில் பாலம் அமைத்து 2025 ஏப்., 6ல் பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார். இந்த புதிய பாலத்தின் நடுவில் செங்குத்தாக இயங்கும் வகையில் மும்பை ஐ.ஐ.டி., மற்றும் ரயில்வே கட்டுமான பிரிவு பொறியாளர்கள் கைவண்ணத்தில் லிப்ட் போன்ற அமைப்பில் செங்குத்து துாக்கு பாலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் புதிய துாக்கு பாலத்திற்கும் பழைய ரயில் துாக்கு பாலத்தை வடிவமைத்த ஜெர்மன் பொறியாளர் ஜெர்சர் பெயரை சூட்டி துாக்கு பாலம் அருகில் உள்ள கட்டடத்தில் பெயர் பலகையையும் ரயில்வே நிர்வாகம் வைத்துள்ளது. மக்களின் தேவையறிந்து ரூ. 531 கோடியில் புதிய பாலம் அமைக்க பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டு, நம் நாட்டு பொறியாளர்களால் துரிதமாக பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் புதிய துாக்கு பாலத்திற்கு தொடர்பே இல்லாத ஜெர்மன் பொறியாளர் ஜெர்சர் பெயரை சூட்டியதற்கு சேவா பாரதி அமைப்பின் சுடலை உள்ளிட்ட சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். பெயரை அகற்றவும் ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.