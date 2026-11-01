துாய்மை இந்தியா திட்டத்தில் பாம்பன் ஊராட்சி தேர்வு
துாய்மை இந்தியா திட்டத்தில் பாம்பன் ஊராட்சி தேர்வு
UPDATED : அக் 30, 2026 02:36 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:52 PM
ராமேஸ்வரம்: துாய்மை இந்தியா திட்டத்தில் பாம்பன் ஊராட்சியில் மறுசுழற்சி குப்பையால் கிடைக்கும் வருவாய் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
துாய்மை இந்தியா திட்டத்தில் தமிழகத்தில் தேர்வு செய்த 10 மாவட்டங்களில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உள்ளது. இம்மாவட்டத்தில் பாம்பன் ஊராட்சியை ஊரக வளர்ச்சித் துறை இயக்குனரகம் தேர்வு செய்தது. அதன்படி பாம்பன் ஊராட்சியில் கிராமங்களில் குறிப்பிட்ட வீடுகளில் சேகரித்த குப்பையை மக்கும், மக்காத குப்பை மற்றும் மறுசுழற்சி குப்பை என தரம் பிரிக்கின்றனர்.
இதன் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் குறித்து நேற்று ஊரக வளர்ச்சித்துறை இயக்குநரக பகுப்பாய்வு அலுவலர் ஷாலினி பாம்பனில் ஆய்வு செய்தார். இதில் மறுசுழற்சி குப்பையை சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அனுப்பி அதில் வருவாய் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு ஷாலினி உத்தரவிட்டார்.
மண்டபம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் நடராஜன், ஊராட்சி தனி அலுவலர் பாக்கியம், பாம்பன் ஊராட்சி செயலாளர் கதிரேசன், துாய்மைப் பணியாளர்கள் பலர் இருந்தனர்.