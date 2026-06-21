/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பாம்பன் கடல் உள்வாங்கியது
ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:03 AM
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ராமேஸ்வரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் திடீரென கடல் உள்வாங்கியதால் பாசி படர்ந்த மணல் பரப்பு வெளியில் தெரிந்தது.
தென்மேற்கு பருவக்காற்று தீவிரமடைந்து வருவதால் ராமேஸ்வரம், பாம்பன் கடலில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு ராட்சத அலைகள் எழுகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று காலை பாம்பன் வடக்கு கடற்கரையில் திடீரென கடல் உள்வாங்கியது. இதனால் 100 மீ.,க்கு பாசி படர்ந்த மணல் பரப்பு வெளியில் தெரிந்தது. கடற்கரையில் நிறுத்தப் பட்டிருந்த நாட்டுப் படகுகள் தரை தட்டி கிடந்தன.
மதியம் 3:00 மணிக்கு மேல் கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்ததும் கடற்கரை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது. கோடை கால சீசனில் கடல் உள்வாங்குவதும் சில மணி நேரத்திற்கு பின் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவதும் சகஜம் என மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.