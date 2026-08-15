பரமக்குடி குறு வட்ட அளவிலான தடகள விளையாட்டுப் போட்டிகள்
பரமக்குடி குறு வட்ட அளவிலான தடகள விளையாட்டுப் போட்டிகள்
ADDED : ஆக 13, 2026 12:36 AM
வ.உ.சி., மெட்ரிக் பள்ளி நடத்தியது
பரமக்குடி: பரமக்குடி குறு வட்ட தடகள விளையாட்டுப் போட்டியை வ.உ.சி., மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி ஏற்று நடத்தியது.
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில் நடந்த விழாவில், வ.உ.சி., பள்ளி சேர்மன் கார்த்திகேயன் தேசிய கொடியேற்றி அணி வகுப்பு மரியாதையை ஏற்றார். முதல்வர் குணவதி வரவேற்றார்.
ஓய்வு பெற்ற முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஜேசுரெத்தினம் ஒலிம்பிக் தீபம் ஏற்றி வைத்தார். ஒலிம்பிக் கொடி, பள்ளி மற்றும் குறுவட்டார கொடி ஏற்றப்பட்டது.
பரமக்குடி குறு வட்டத்தைச் சேர்ந்த 20 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். அனைவரும் விளையாட்டு போட்டிக்கான உறுதி மொழி ஏற்றனர்.
துணைத் தலைவர்கள் இருளப்பன், முனியாண்டி, தாளாளர் மகேஸ்வரன், அனைத்து வெள்ளாளர் மகாசபை நிர்வாகிகள் வாழ்த்தினர். தொடர்ந்து 14, 17, 19 வயதிற்குட்பட்ட ஆண்களுக்கான தடகளப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
மேலும் முதல் 3 இடங்களை பெற்ற மாணவர்களுக்கு பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராஜ்குமார் ஒருங்கிணைத்தார்.
அனைத்து பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர். பள்ளி பொருளாளர் கோவிந்தராஜா நன்றி கூறினார்.