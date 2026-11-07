இருள் சூழ்ந்துள்ள பரமக்குடி வைகை ஆறு சர்வீஸ் ரோடு: சீர் செய்ய வேண்டும்
இருள் சூழ்ந்துள்ள பரமக்குடி வைகை ஆறு சர்வீஸ் ரோடு: சீர் செய்ய வேண்டும்
UPDATED : நவ 07, 2026 02:42 AM
ADDED : நவ 06, 2026 06:57 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி சர்வீஸ் ரோட்டில் மின்விளக்குகள் எரியாமல் உள்ளதுடன் ஆங்காங்கே சாய்ந்து கிடப்பதால் இருள் சூழ்ந்துள்ளது.
பரமக்குடி, எமனேஸ்வரம் வைகை ஆற்றின் இரு கரைகளிலும் சர்வீஸ் ரோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மின்விளக்குகள் மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பொருத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் சமூக விரோதிகள் மின்கம்பங்களின் கீழ் உள்ள மின் இணைப்புகளை துண்டிப்பதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். மேலும் சர்வீஸ் ரோட்டோரங்களில் தற்போது கழிவு நீர் குழாய் பதிக்கும் பணி நடக்கிறது.
இதனால் ஆங்காங்கே வயர்கள் அறுந்துள்ள சூழலில் மின்விளக்குகள் எரியாமல் உள்ளது. இதே போல் சில இடங்களில் பில்லர்களில் அரிப்பு ஏற்பட்டு கம்பங்கள் சாய்ந்து இருக்கின்றன. இதனால் இரவு நேரங்களில் மக்கள் சர்வீஸ் ரோட்டை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் தீபாவளி போன்ற விழாக்காலங்களில் அதிக மக்கள் சர்வீஸ் ரோட்டை பயன்படுத்தும் நிலையில், எரியாமல் உள்ள விளக்குகளை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.