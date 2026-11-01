பரமக்குடி வாரச்சந்தை ரூ.13.50 கோடியில் கட்டப்பட்டும் வீண்: தவிக்கும் மக்கள்
பரமக்குடி வாரச்சந்தை ரூ.13.50 கோடியில் கட்டப்பட்டும் வீண்: தவிக்கும் மக்கள்
UPDATED : அக் 30, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 30, 2026 07:24 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சியில் ரூ.13.50 கோடியில் வாரச்சந்தை கட்டப்பட்டும் பயன்படுத்த முடியாததால் பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் நெரிசலில் தவிக்கின்றனர்.
இங்கு 2023 --–24 நகர்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தில் 3.25 ஏக்கரில் வாரச்சந்தை பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டது. தொடர்ந்து வெட்ட வெளியில் இயங்கி வந்த சந்தையால் சிரமம் ஏற்பட்டது. இதனால் 240 காய்கறி கடைகள், 120 கருவாட்டு கடைகள், 36 இரண்டு அடுக்கு கான்கிரீட் கடைகள் மற்றும் கால்நடை வளாகம் என அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் நகர் ஊரமைப்பு துறை அனுமதி பெறாமல் ஒப்பந்ததாரர் கட்டியதாக, சென்னை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் தொடரப்பட்ட வழக்கின் அடிப்படையில் முடங்கியுள்ளது.
அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் 2025 அக்., ல் ராமநாதபுரம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்த போது காணொளி மூலம் திறந்து வைத்தார். வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்த சூழலில் கானல் நீராகி உள்ளது. இச்சூழலில் முன்பு இருந்த நிலையிலேயே சந்தை செயல்பட்டிருந்தாலும் ரோட்டில் கடை விரிக்கும் நிலை வந்திருக்காது.
அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் ஓராண்டாக செயல்படாத சந்தைக்கு உரிய தீர்வு கண்டு விரைந்து திறக்க வேண்டுமென அனைத்து தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.