பள்ளி மாணவர்களுக்கு டூவீலர்களை கொடுத்து ஊக்கப்படுத்தும் பெற்றோர்: ஆசிரியர்கள், போலீசார் கண்காணிப்பு வேண்டும்
பள்ளி மாணவர்களுக்கு டூவீலர்களை கொடுத்து ஊக்கப்படுத்தும் பெற்றோர்: ஆசிரியர்கள், போலீசார் கண்காணிப்பு வேண்டும்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:16 PM
பரமக்குடி: பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு டூவீலர்களை கொடுத்து பெற்றோர் ஊக்கப்படுத்தும் நிலையில் ஆசிரியர்கள், போலீசார் கண்காணிக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பரமக்குடியில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், மெட்ரிக் மற்றும் சி.பி.எஸ்.சி., பள்ளிகள் என 100 க்கும் மேல் இயங்கி வருகிறது. பொதுவாக கிராமப்புறங்களில் இருந்து மாணவர்கள் அரசு பஸ்களை நம்பி வருகின்றனர். இந்நிலையில் நகர்புறங்களில் உள்ளவர்கள் பள்ளிகளின் துாரத்தை கருத்தில் கொண்டு பெற்றோர் டூவீலர்களில் அழைத்துச் சென்று வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து பெரும்பாலானவர்கள் ஆட்டோவில் அல்லது பிற வாகனங்களை நம்பி அனுப்புகின்றனர். இச்சூழலில் சில பெற்றோர் மாணவர்களுக்கு டூவீலர்களை கொடுத்து அனுப்பும் நிலையும் உள்ளது. இது போன்றவர்கள் தங்களின் பணிச்சுமையை கருதி செயல்படுகின்றனர். இதன்படி மாணவர்களுக்கு லைசென்ஸ் இருப்பது கிடையாது. இதே போல் டூவீலரில் செல்பவர்கள் சக மாணவர்களை மூன்று அல்லது நான்கு பேராக ஏற்றிக் கொண்டு பைக் ரேஸில் ஈடுபடுவதும் அதிகரித்து வருகிறது.
இதனால் எதிர் எதிரில் செல்பவர்களுக்கு விபத்து ஏற்படுவதுடன், தாங்களும் விபத்தில் எதிர்காலத்தை தொலைக்கும் நிலை உள்ளது. ஆகவே டூவீலர்களில் வரும் மாணவர்களை கண்காணிக்க ஆசிரியர்கள், போலீசார் முற்படுவதுடன், பெற்றோரும் அரசின் சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு பாதுகாப்பை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.