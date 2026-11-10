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சாலையோரங்களில் டூவீலர்கள் நிறுத்தப்படுவதால் பாதிப்பு
சாலையோரங்களில் டூவீலர்கள் நிறுத்தப்படுவதால் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 03:01 AM
ADDED : நவ 09, 2026 03:59 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை அருகே மங்களக்குடியில் சாலையோரங்களில் கண்டபடி நிறுத்தப்படும் டூவீலர்களால் போக்குவரத்து பாதிப்பு உள்ளது. திருவாடானை அருகே மங்களக்குடியில் தேவகோட்டை -ஓரியூர், திருவாடானை-மங்களக்குடி என சந்திக்கும் இடமாக உள்ளது. இதனால் இப்பகுதியில் போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்கும். இங்குள்ள சாலையோரங்களில் டூவீலர்களை கண்ட இடங்களில் நிறுத்தப்படுவதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு உள்ளது.
பஸ்கள், லாரிகள் மற்றும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் டிரைவர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். அப்பகுதியில் வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்தவும், தடையற்ற போக்குவரத்து கிடைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.