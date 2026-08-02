தனுஷ்கோடியில் பாராங்கல் கம்பி வலையில் சிக்கி பயணிகள் காயம்
தனுஷ்கோடியில் பாராங்கல் கம்பி வலையில் சிக்கி பயணிகள் காயம்
ADDED : ஆக 02, 2026 01:18 AM
ராமேஸ்வரம்: தனுஷ்கோடியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ரவுண்டானாவை சுற்றியுள்ள பாராங்கற்கள் மீதான கம்பி வலைகளால் சுற்றுலாப் பயணிகள் காயம் அடைகின்றனர்.
தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனையில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை ரவுண்டானா ராட்சத அலைகளால் சேதமடைவதை தடுக்க சுற்றிலும் பாராங்கற்களை கொட்டியுள்ளனர். இவற்றை பாதுகாக்க பாராங்கற்கள் மீது கம்பி வலைகளை கட்டி உள்ளனர். இந்த கம்பி வலைகள் பல இடங்களில் சேதமடைந்து நீட்டிக்கொண்டு உள்ளது.
இதனால் இதன் மீது நடந்து சென்ற கடல் அழகை கண்டு ரசிக்கும் சுற்றுலாப் பயன்களின் பாதங்களை கம்பி பதம் பார்க்கிறது. காயமடைந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் வேதனையுடன் திரும்பி செல்கின்றனர். எனவே சுற்றுலாப் பயணிகள் நலன் கருதி பாராங்கற்கள் பகுதியில் பயணிகள் செல்லாமல் இருக்க தடுப்பு வேலி அமைக்க வேண்டும் என சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.