/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/சிக்கலில் பயணியர் நிழற்குடை ஆக்கிரமிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:14 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:10 PM
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சிக்கல்: சிக்கல் பஸ் ஸ்டாப் அருகே உள்ள பயணியர் நிழற்குடை கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு கடலாடி யூனியன் மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் இரும்பு கூரை செட் மூலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் முறையான பராமரிப்பு இன்றி துருப்பிடித்து வருகிறது.
பயணியர் நிழற்குடையின் பெரும்பகுதியை அருகில் உள்ள கடைக்காரர்கள் ஆக்கிரமித்து பொருட்கள் வைக்கும் இடமாக மாற்றி வருகின்றனர். இதனால் மழை மற்றும் வெயில் காலங்களில் பொதுமக்கள் பயணிகள் அமர்வதற்கு கூட இடமின்றி சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.
எனவே சிக்கல் ஊராட்சி நிர்வாகம் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ள பயணியர் நிழற்குடையை மராமத்து பணிகள் செய்யவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிட உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.