இரவில் பஸ்ஸ்டாண்ட் புறக்கணிப்பு அரசு பஸ்களால் பயணிகள் பாதிப்பு
இரவில் பஸ்ஸ்டாண்ட் புறக்கணிப்பு அரசு பஸ்களால் பயணிகள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 06:10 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:10 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: இரவு நேரங்களில், ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு சொல்லாமல் தேசிய நெடுஞ்சாலையிலே பயணிகளை இறக்கி செல்வதால் பயணிகள் பாதிப்படைகின்றனர்.
திருச்சி–ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலை, கைகாட்டி விலக்கில் இருந்து 1.5 கி.மீ., ல் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், திருச்சியில் இருந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் அரசு பஸ்கள் பெரும்பாலும் இரவு 10:00 மணிக்கு மேல் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு செல்லாமல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணிகளை இறக்கி செல்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக இரவு நேரத்தில் அவ்வப்போது, இது போன்ற சம்பவங்கள் நடப்பதால் கண்டக்டருன் பயணிகள் வாக்குவாதம் செய்யும் நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம். இதுகுறித்து ஆர். எஸ்.மங்கலத்தைச் சேர்ந்த சீனிவாசன் கூறுகையில்,
திருச்சி–ராமேஸ்வரம் பஸ்சில் பயணித்த போது இரவு 11:15 மணிக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆர்.எஸ்.மங்கலம் வந்த நிலையில், பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் செல்லாமல், தேசிய நெடுஞ்சாலை கைகாட்டி விலக்கில் என்னுடன் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை இறக்கி விட்டனர். இது குறித்து கண்டக்டருடன் கேள்வி கேட்டும் முறையான பதில் இல்லை. இரவு நேரத்தில் மிகவும் பாதிப்படைந்தோம் . அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.