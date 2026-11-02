பரமக்குடி பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் வரும் பிறவாகனங்கள்: அச்சத்தில் பயணிகள்
பரமக்குடி பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் வரும் பிறவாகனங்கள்: அச்சத்தில் பயணிகள்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:04 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி பஸ் ஸ்டாண்ட் குறுகிய இடத்தில் செயல்படும் நிலையில் உள்பகுதியில் ஆட்டோ மற்றும் டூவீலர்கள் சர்வசாதாரணமாக வந்து செல்வதால் விபத்து அபாயம் அதிகரித்துள்ளது. பயணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
மதுரை, ராமேஸ்வரம் மார்க்கத்தில் பரமக்குடி பஸ் ஸ்டாண்ட் பிரதானமாக இருக்கிறது. இங்கு தொலைதூர பஸ்கள் உட்பட கிராமப்புற பஸ்கள் பல நூறு வந்து செல்கின்றனர். தினமும் ஏராளமான் பயணிகளை வருகின்றனர். டூவீலர் ஸ்டாண்ட் உள் பகுதியில் செயல்படுவதால் வேறு வழியின்றி கடக்கும் நிலை உள்ளது.
ஆனால் ஆட்டோக்கள் தொடர்ந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளே சென்று வரும் நிலையில் பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலை உள்ளது. இதேபோல் இங்கு செயல்படும் கடைகளுக்கு சரக்குகளை இறக்க வரும் வாகனங்களும் உள்ளே சென்று வருகின்றன. பஸ்கள் நிற்பதற்கு கூட இடம் இல்லாத சூழலில் பயணிகளும் கடைகளின் ஆக்கிரமிப்பால் பஸ் நிறுத்தும் இடங்களிலேயே காத்திருக்கும் சூழல் உள்ளது. ஆகவே பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை சரிசெய்வதுடன் தேவையற்ற வாகனங்கள் உள்ளே சென்று வருவதை தடுக்க போக்குவரத்து போலீசார் மற்றும் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.