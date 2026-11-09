வரும்.. ஆனா வராது... தீபாவளிக்கு ஊருக்கு செல்வதற்கு சிறப்பு பஸ்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் காத்திருந்த பயணிகள் புலம்பல்
வரும்.. ஆனா வராது... தீபாவளிக்கு ஊருக்கு செல்வதற்கு சிறப்பு பஸ்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் காத்திருந்த பயணிகள் புலம்பல்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:02 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:02 AM
ராமநாதபுரம்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ராமநாதபுரத்தில் உள்ளூர், வெளியூர்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள் பெயரளவில் இயக்கப்பட்டன. இதனால் ஊருக்கு செல்வதற்காக பஸ் ஸ்டாண்டில் குவிந்த பயணிகள் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காத்திருந்து சிரமப்பட்டனர்.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் ஒவ்வொரு பண்டிகைகள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் கூடுதலாக மாவட்டந்தோறும் பஸ்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கின்றனர். ஆனால் அவ்வாறு இல்லாமல் வழக்கமான பஸ்களை சிறப்பு பஸ்களாக இயக்குவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதனால் வெளியூர் செல்பவர்கள், சொந்த ஊருக்கு வருபவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
தற்போது தீபாவளி பண்டிகைக்கு சனி முதல் (நவ.,7–9) திங்கள் வரை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. இதனால் ராமநாதபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் நேற்று முன்தினமும், நேற்றும் சொந்த ஊர் மற்றும் வெளியூர், சுற்றுலா பகுதிகளுக்கு செல்வதற்காக ஏராளமான பயணிகள் குவிந்தனர். அதற்கு ஏற்றவாறு பஸ்கள் இயக்கப்படாததால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பஸ் ஸ்டாண்டில் குடும்பத்துடன் வந்தவர்கள் குழந்தைகளுடன் காத்திருந்து சிரமப்பட்டனர்.
அதன் பிறகு வந்த பஸ்களில் போட்டிப் போட்டுக் கொண்டு பயணிகள் ஏறியதால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகள் கூட்டத்திற்கு ஏற்ப வெளியூர்கள் மட்டுமின்றி உள்ளூர்களுக்கும் கூடுதல் பஸ்களை இயக்க போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும் என பயணிகள் வலியுறுத்தினர்.
*தீபாவளி பண்டிகைக்காக சென்னை உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து மதுரை செல்லும் பஸ்கள் பெரும்பாலும் பரமக்குடி வராமல் சென்றன. இதனால் பரமக்குடியில் இருந்து ராமநாதபுரம் மற்றும் மதுரை செல்ல வேண்டிய பயணிகள் மணிக்கணக்கில் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
இது போன்ற விழாக் காலங்களில் கூடுதல் பஸ்களை இயக்கும் வேலையில் வழக்கமான பஸ்களையும் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆனால் வழக்கமான பஸ்களே இல்லாத சூழலில் பரமக்குடி நகராட்சி போன்ற லட்சக்கணக்கான மக்கள் வசிக்கும் ஊர்களில் இருந்து குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வெளியூர்களுக்கு செல்ல முடியாமல் பயணிகள் தவிக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.