வெற்றிப் பயண திட்ட பஸ்சுக்கு காத்திருந்து ஏறும் பயணிகள்
வெற்றிப் பயண திட்ட பஸ்சுக்கு காத்திருந்து ஏறும் பயணிகள்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:45 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:40 PM
திருவாடானை: மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பஸ் பயணத் திட்டமான வெற்றி பயணத் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து பல பயணிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து வெளியூர் செல்கின்றனர். தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட சில அரசு பஸ்களில் மகளிர் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யும் வெற்றிப் பயணத் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் திருவாடானை, தொண்டி பஸ்ஸ்டாண்டுகளில் வழக்கத்தை விட பயணிகள் கூட்டம், குறிப்பாக பெண் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
காலை, மாலை வேளைகளிலும் குறிப்பாக பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவிகள், வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் மற்றும் பல்வேறு தேவைகளுக்காக பல்வேறு ஊர்களுக்கு பயணம் செய்யும் மக்கள் அதிகமாக குவிகின்றனர். இத்திட்டத்தில் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என்பதால் பலரும் அரசு பஸ்களை மட்டுமே நம்பி செல்கின்றனர்.
குறிப்பிட்ட வழித்தடங்களில் இயங்கும் அரசு பஸ்கள் வரும் வரை பல்வேறு பஸ் ஸ்டாப்புகளில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து இருக்கைகளை பிடிப்பதற்கு பயணிகள் முண்டியடித்து ஏறிச் செல்லும் சூழல் நிலவுகிறது. இத்திட்டம் அமலுக்கு வந்ததிலிருந்து அரசு பஸ்களில் கூட்டம் நிரம்பி வழிவதால் தனியார் பஸ்களில் பயணிகளின் வருகை குறைந்துள்ளது.
இத்திட்டம் மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த கூடுதல் பஸ்களை இயக்க வேண்டும் என்று பயணிகள் விரும்புகின்றனர்.