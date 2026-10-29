பசும்பொன் தேவர் குருபூஜை விழா ஆன்மிக விழாவுடன் துவக்கம்
பசும்பொன் தேவர் குருபூஜை விழா ஆன்மிக விழாவுடன் துவக்கம்
ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM
கமுதி: கமுதி அருகே பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் 119வது ஜெயந்தி விழா, 64வது குருபூஜை விழா இன்று (அக்.,28) காலை 6:00 மணிக்கு ஆன்மிக விழாவுடன் துவங்கியது. நினைவாலய பொறுப்பாளர் காந்திமீனாள் தலைமை வகித்தார். பிள்ளையார்பட்டி பிச்சை குருக்கள் குழுவினர் முன்னிலையில் யாகசால பூஜையுடன் துவங்கியது. கணபதி ஹோமம், பூர்ணாஹுதி, லட்சார்ச்சனை, சிறப்பு யாகசால பூஜை நடந்தது.
வேத மந்திரங்கள் முழங்க கடம்புறப்பாட்டுக்கு பிறகு கும்பநீர் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு முத்துராமலிங்கத்தேவர் சிலைக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டது. பால், சந்தனம், மஞ்சள் உட்பட 21 வகையான அபிஷேகம், பூஜை நடந்தது. ராமநாதபுரம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து மக்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். பால் குடம் எடுத்தும், பொங்கல் வைத்தும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.
மாலை வளாகத்தில் விளக்கு பூஜை, அரசியல் சொற்பொழிவுகள் நடந்தது. அடிப்படை வசதிகளை ராமநாதபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் கமுதி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக பணியாளர்கள் செய்து வருகின்றனர். தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜேயந்திர பிதாரி தலைமையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.