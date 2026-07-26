அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் அவதி: போதிய வெளிச்சம், காற்றோட்டம் இல்லை
அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் அவதி: போதிய வெளிச்சம், காற்றோட்டம் இல்லை
ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:38 AM
பரமக்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் அமைந்துள்ள அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கான புதிய கட்டடத்தின் கட்டுமானப்பணிகளில் ஏற்பட்ட குறைபாட்டால் போதிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டமின்றி புற நோயாளிகள் பிரிவில் தவிக்கும் நிலை உள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் பரமக்குடியில் 5 தளங்களுடன் புதிய அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை ரூ.60.87 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதனை ஜூலை 14ல் முதல்வர் விஜய் காணொளி மூலம் திறந்து வைத்தார்.
மருத்துவமனையின் புற நோயாளிகள் பிரிவு கீழ் தளத்தில் செயல்படத் துவங்கி உள்ளது. கட்டடத்தின் ஒரு பகுதியில் ஒட்டுமொத்தமாக ஜன்னல் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் தடுக்கப்பட்டு டாக்டர்கள் அமரும் அறைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. இதனால் புற நோயாளிகள் நிற்கும் இடத்தில் போதிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்ட வசதி இல்லாமல் உள்ளது.
கணினி மூலம் நோயாளிகள் அனைவரின் பெயர்கள் பதியப்பட்டு ஒவ்வொரு இடத்திலும் வரிசையில் நின்று செல்லும் நிலை உள்ளது. இதன்படி ஒரு நோயாளி உள்ளே சென்று வெளியே வருவதற்கு இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரம் வரை ஆகிறது. இதனால் வெளிச்சமற்ற பகுதியில் காற்றோட்டமும் இல்லாததால் நோயாளிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
மேலும் நோயாளிகள் அமர்வதற்கான போதிய இருக்கை வசதிகளும் செய்யப்படவில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் 800 க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் வந்து செல்லும் இந்த மருத்துவமனையில் ஒட்டு மொத்தமாக குளிர்சாதன வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும். தற்போதைய சூழலில் கூடுதல் இருக்கை மற்றும் காற்றோட்ட வசதியை செய்து தர மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.