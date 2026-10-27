மருத்துவமனைக்குள் தேங்கும் கழிவு நீரால் நோயாளிகள் அவதி
மருத்துவமனைக்குள் தேங்கும் கழிவு நீரால் நோயாளிகள் அவதி
ADDED : அக் 01, 2026 12:24 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்குள் கழிவு நீர் அடிக்கடி நிரம்பி வழிவதால் நோயாளிகள் அவதியடைகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட தலைநகரில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தினமும் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். இதில் 300க்கும் மேற்பட்டோர் உள் நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தற்போது டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் நிலையில் மருத்துவக்
கல்லுாரி மருத்துவமனையில் கழிவு நீர் தேங்கியுள்ளது.
மகப்பேறு வார்டு செல்லும் பகுதியில் கழிவுநீர் தேங்குவதால் சிகிச்சையில் உள்ள கர்பிணிகள்
அவதியடைகின்றனர்.
மேலும் நோயாளிகளை காண வரும் உறவினர்களும் கழிவு நீர் மூலம் பரவும் நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
பருவ மழைக்காலம் துவங்கவுள்ள நிலையில் மருத்துவமனை வளாகத்தில் கழிவுநீர் முறையாக வெளியேறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என நோயாளிகள்
வலியுறுத்தினர்.