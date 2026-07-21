திருவாடானை கமுதியில்   பட்டா சிறப்பு முகாம்  

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:36 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM
ராமநாதபுரம்: திருவாடானை, கமுதி தாலுகா அலுவலகத்தில் (ஜூலை 23,24) சிறப்பு பட்டா முகாம் நடைபெற உள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மக்களின் பட்டா, உழவர் அட்டை மற்றும் தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக சேர்த்தல் தொடர்பான கோரிக்கைகளை உடனுக்குடன் நிவர்த்திசெய்யும் நோக்கில் அனைத்து தாலுகாக்களிலும் சிறப்பு முகாம்கள் நடக்கிறது.
இதன்படி திருவாடானை, கமுதி தாலுகாவில் நாளையும், நாளை மறுநாளும் பட்டா மாறுதல், பட்டா மேல் முறையீடு, கணினி திருத்தம், உழவர் அட்டை மற்றும் தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக சேர்த்தல் தொடர்பாக சிறப்பு முகாம்கள் தாலுகா அலுவலகங்களில் ஆர்.டி.ஓ.,க்கள் ராமநாதபுரம் ஹபிபூர் ரகுமான், பரமக்குடி சரவணப்பெருமாள் தலைமையில் நடைபெற உள்ளன.
முகாம்களில் பொதுமக்கள் பங்கேற்று தங்களது பட்டா, உழவர் அட்டை மற்றும் தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக சேர்த்தல் தொடர்பான கோரிக்கைகளை உரிய ஆவணங்களுடன் மனு செய்து பயன் பெறலாம் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.-----