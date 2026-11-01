ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அமைதியாக நடந்த விழாக்கள்: போலீசார் நிம்மதி
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அமைதியாக நடந்த விழாக்கள்: போலீசார் நிம்மதி
UPDATED : அக் 31, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:24 PM
திருவாடானை: பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் குருபூஜை விழா உள்ளிட்ட விழாக்கள் அமைதியாக நடந்ததால் போலீசார் நிம்மதியடைந்தனர். மாவட்டத்தில் செப்., அக்., மாதங்கள் என்றாலே போலீசாருக்கு மிகுந்த சவாலான காலம். இமானுவேல் சேகரன் நினைவு நாள், விநாயர் சதுர்த்தி, பசும்போன் முத்துராமலிங்க தேவர் குருபூஜை போன்ற முக்கிய நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து வருவதால் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவுவது வழக்கம். ஆனால் இந்த ஆண்டு மூன்று விழாக்களுமே எந்தவித சம்பவங்களுக்கும் இடமின்றி அமைதியான முறையில் நடந்து முடிந்துள்ளதால் போலீசார் நிம்மதியடைந்துள்ளனர்.
மாவட்டத்தின் சட்டம்–ஒழுங்கை பாதுகாப்பதில் இந்த விழாக்கள் போலீசாருக்கு பெரிய சோதனையாக கருதப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு சட்டம் ஒழுங்கை முழுமையாக கட்டுக்குள் வைத்திருக்க போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் முன்கூட்டியே விரிவான திட்டங்களை வகுத்தனர். மாவட்டம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் குவிக்கபட்டு முக்கிய இடங்களில் தீவிர சோதனைகள் கண்காணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அனைத்து சமுதாய பிரமுகர்களுடன் தொடர்ச்சியாக சமாதான கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு சட்டம் ஒழுங்கை மதித்து நடக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. மக்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்புடன் இந்த விழாக்கள் பதற்றமில்லாமல் நடந்து முடிந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக துாக்கமின்றி பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் தற்போது நிம்மதியடைந்துள்ளனர்.