ரேஷன் கார்டுகள் வகை மாற்றம் செய்துள்ளதால் மக்கள் அதிர்ச்சி
ரேஷன் கார்டுகள் வகை மாற்றம் செய்துள்ளதால் மக்கள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 10:08 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் தாலுகாவில் ரேஷன் கார்டின் வகைகளை திடீரென மாற்றியுள்ளதால் மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கிராம மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதற்காக ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை, அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா, முன்னுரிமையற்ற குடும்ப அட்டை, சர்க்கரை விருப்ப அட்டை, பொருட்கள் வாங்காத அட்டை என பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வந்தது. அப்பனேந்தல், கேளல், சாம்பக்குளம், அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் எந்த தகவலும் தெரிவிக்காமல் ரேஷன் கார்டின் வகைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்தது. இதனால் பொருட்கள் பெற்று வந்த குடும்பத்தினர் சிரமப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து சவுந்தரவள்ளி கூறுகையில், முதுகுளத்துார் தாலுகா கிராமங்களில் உள்ள ரேஷன் கார்டு வகைகள் மாற்றப்பட்டது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. பொருட்கள் பெற்று வந்தவர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
ரேஷன் கார்டு வகை மாற்றப்படுவதற்கு முன்பு சம்பந்தப்பட்ட குடும்ப தலைவர்களுக்கு தெரிவித்து தகுதி அடிப்படையில் மட்டுமே மாற்றம் செய்ய வேண்டும்.
ஏற்கனவே மாற்றப்பட்ட கார்டுகளையும் மறு பரிசீலனை செய்ய சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.