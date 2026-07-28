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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ மக்கள் அவதி: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஓய்வெடுக்க இடமில்லை: பூங்காவை சீரமைத்து வசதிகள் செய்து தர வேண்டும்

﻿ மக்கள் அவதி: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஓய்வெடுக்க இடமில்லை: பூங்காவை சீரமைத்து வசதிகள் செய்து தர வேண்டும்

﻿ மக்கள் அவதி: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஓய்வெடுக்க இடமில்லை: பூங்காவை சீரமைத்து வசதிகள் செய்து தர வேண்டும்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:17 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:17 AM

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ராமநாதபுரம்; ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு தினமும் வெளியூர் அலுவலர்கள், பொதுமக்கள் வருகின்றனர். குறிப்பாக திங்கள் தோறும் நடக்கும் மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்திற்கு வரும் ஏராளமான மக்கள் ஓய்வெடுக்க இடவசதியின்றி வெயிலில் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே பழைய பூங்காவை சீரமைத்து அங்கு இருக்கை, கூடுதல் குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகள் செய்து தர வேண்டும்.

பட்டணம்காத்தான் ஊராட்சி சேதுபதிநகரில் உள்ள பழைய, புதிய கலெக்டர்அலுவலக கீழ்தளம், மேல் தளத்தில் கலெக்டர் அலுவலகம், டி.ஆர்.ஓ., கூடுதல் கலெக்டர், துணை கலெக்டர்கள், தேர்தல் பிரிவு, மக்கள் தொடர்பு மையம்,மூன்று மாவட்டங்களுக்குரிய ஆவண ஆய்வுக்குழு அலுவலகம், முதன்மைகல்வி அலுவலகம், மகிளா நீதிமன்றம், ஆதார் புகைப்பட மையம், இ-சேவைமையம், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி உள்ளன.

இது போக வளாகத்தில் விளையாட்டுஅரங்கம், மாவட்ட ஒருந்கிணைந்த நீதிமன்றம், வேளாண் இணை இயக்குநர்அலுவலகம், மகளிர் திட்டம், உணவு பாதுகாப்புத்துறை, மீன்வளத்துறை,மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை, மாவட்ட தொழில்மையம். எஸ்.பி., டி.ஐ.ஜி., அலுவலகம் என பல்வேறு துறை அலுவலகங்கள்தனித்தனியாக உள்ளன.

தினமும் ஏராளமான வெளியூர் பணியாளர்கள்,பொதுமக்கள் வந்து செல்கின்றனர். இவர்கள் ஓய்வெடுக்க வசதியாக பழையகலெக்டர் அலுவலகம் எதிரே கழிப்பறை, குடிநீர் வசதியுடன் சுற்றுச் சூழல், சுகாதார வளாகத்துடன் பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விடம் தொடர்பாரமரிப்பில்லாமல் கழிப்பறைகள் சுகாதாரமற்ற நிலையில் உள்ளன. மேலும் ஒரு பகுதியில் அரசு அலுவலர்கள் கைப்பந்து டென்னிஸ் விளையாட்டுவளாகமாக மாற்றி விட்டனர்.ஒரு பகுதியை வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடமாகவும் மாறியுள்ளது.

மக்கள் அவதி கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு தினமும்வெளியூர்அலுவலர்கள், மக்கள் வருகின்றனர். குறிப்பாக திங்கள் மக்கள்குறைதீர்க்கும் கூட்டத்திற்கு வரும் மக்கள் ஓய்வெடுக்கஇடவசதியின்றி மழை, வெயிலில் மிகவும் சிரமப்படு கின்றனர். ஓடைவாய்க்கால்கள், நடை பாதை மேடையில் படுத்து, அமர்ந்து ஓய் வெடுக்கவேண்டிய நிலை உள்ளது.

எனவே மக்களின் நலன் கருதி பழையபூங்காவை மறு சீரமைத்து,மக்கள் அமர்ந்து ஓய்வெடுக்க இருக்கைகள்,கூடுதல் குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகள் செய்து தர வேண்டும். அதற்கு புதியகலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட வேண்டும்என மக்கள்வலியுறுத்தினர்.

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