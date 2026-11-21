கண்மாய்களில் சுதந்திரமாக மேயும் மான்களை பார்த்து மக்கள் வியப்பு
கண்மாய்களில் சுதந்திரமாக மேயும் மான்களை பார்த்து மக்கள் வியப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
திருவாடானை: திருவாடானை கண்மாய்களில் மான்கள் கூட்டமாக மேய்ந்து வருவதை அப்பகுதி மக்கள் வியப்பாக பார்க்கின்றனர். திருவாடானை தாலுகாவில் உள்ள பெரும்பாலான கண்மாய்களில் மான்கள் கூட்டம் அதிகமாக வசிக்கின்றன. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையால் ஓரளவு நீர் தேங்கியுள்ளது. பசுமையான புற்கள் மற்றும் செடிகள் வளர்ந்துள்ளன. இதனால் கண்மாய்களுக்குள் வசிக்கும் மான்கள் உணவைத் தேடியும் தண்ணீர் குடிக்கவும் கண்மாயை விட்டு வெளியில் வருகின்றன.
காலை, மாலை நேரங்களில் மான்கள் கூட்டமாக நின்று புற்களை மேய்வதும் துள்ளி குதித்து விளையாடுவதும் காண்போரை கவரும் வகையில் உள்ளது. பல்வேறு மான்கள் குடியிருப்புகளில் புகுந்து நாய்கள் கடித்தும், வாகனங்கள் மோதியும் இறப்பது தினமும் அதிகரித்து வருகிறது. வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.