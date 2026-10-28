மக்கள் அச்சம்! ராமநாதபுரத்தில் குடியிருப்புகளில் புகும் பாம்புகள்: வாகன வசதியின்றி சிரமப்படும் தீயணைப்பு வீரர்கள்
மக்கள் அச்சம்! ராமநாதபுரத்தில் குடியிருப்புகளில் புகும் பாம்புகள்: வாகன வசதியின்றி சிரமப்படும் தீயணைப்பு வீரர்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:08 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பருவ மழை பெய்து வருவதால் வெப்பச்சலனம் காரணமாக பாம்புகள் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வருவது அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது ஒரு நாளைக்கு பத்துக்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு வரும் நிலையில் ஒரேயொரு வாகனம் உள்ளதால் உடனடியாக அந்த இடத்திற்கு விரைந்து செல்ல முடியாமல் தீயணைப்பு துறையினர் சிரமப்படுகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. பாம்பு, தேள், தவளை, பூரான் உள்ளிட்டவை அடர்ந்த கரட்டுபகுதிகள், பல ஆண்டுகளாக பயன்பாடின்றி புதர்மண்டியுள்ள காலி இடங்களில் வாழ்கின்றன. இவை திடீர் மழை, அதிக வெயில் நேரங்களில் பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக இடம் பெயர்வது வழக்கம்.
தற்போதைய தொடர் மழையால் பாம்புகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் வருவது அதிகரித்துள்ளது. தீயணைப்பு துறையினருக்கு தினமும் 10க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் வருகின்றன. ஆனால் பாம்புகளை பிடித்து கொண்டு வருவதற்கு ஒரே ஒரு வாகனம் மட்டுமே உள்ளது. இதன் காரணமாக ராமநாதபுரம் தீயணைப்பு துறையினர் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள 30 கி.மீ.,ல் ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து புகார்கள் வருகின்றன.
இது போன்ற நிலையில், ஒரு இடத்திற்கு சென்று விட்டு பாம்பை அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விட்டு விட்டு மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கு தாமதம் ஏற்படுகிறது. சரியான நேரத்திற்கு செல்ல முடியாத காரணத்தால் மக்களின் அதிருப்திக்கு ஆளாக வேண்டியுள்ளது என தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே கூடுதலாக வாகன வசதி மற்றும் வனத்துறையினருக்கு பாம்பு பிடிக்க பயிற்சி அளித்து, அவர்களை பாம்பு பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதற்கு வனத்துறை உயர் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பொதுவாக வீடு, பள்ளி, அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் புதர் மண்டி கிடந்ததால் அதை சுத்தம் செய்து சுற்றுப்புறத்தை துாய்மையாக வைத்திருக்க மக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும். பாம்பை அடித்துக் கொல்லக் கூடாது. பாம்பை பார்த்தவுடன் 112 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தெரிவிக்க வேண்டும். ----