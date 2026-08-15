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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/தொற்று நோய் அச்சம்: வைகை ஆற்றில் தேங்கும் கழிவு நீரால் மக்கள் பீதி

தொற்று நோய் அச்சம்: வைகை ஆற்றில் தேங்கும் கழிவு நீரால் மக்கள் பீதி

தொற்று நோய் அச்சம்: வைகை ஆற்றில் தேங்கும் கழிவு நீரால் மக்கள் பீதி

UPDATED : ஆக 13, 2026 05:40 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 05:31 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 05:40 PM ADDED : ஆக 13, 2026 05:31 PM

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பரமக்குடி: பரமக்குடி வைகை ஆற்றில் ஆங்காங்கே கழிவுநீர் தேங்கும் சூழலில் ஊற்று நீர் துர்நாற்றம் வீசுவதால் தொற்று நோய் அச்சத்தில் மக்கள் உள்ளனர்.

பரமக்குடி வைகை ஆற்றில் கழிவுநீர் செல்வதை தடுக்கும் நோக்கில் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு பணிகள் இரண்டு ஆண்டுகளாக நடக்கிறது. இந்நிலையில் வைகை ஆற்றில் காட்டுப்பரமக்குடி துவங்கி காக்காதோப்பு வரை ஆங்காங்கே கழிவு நீர் குட்டை பெரிதளவில் உருவெடுத்துள்ளது. இங்கு ஆண்டுக் கணக்கில் கழிவு நீர் நிற்பதால் அருகில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் நகராட்சி ஆழ்குழாய் குடிநீரில் ஊற்று நீர் கெட்டுள்ளது.

இதனால் புழக்க நீர் மற்றும் குடிநீர் தொடர்ந்து பயன்படுத்துபவர்களுக்கு தொற்று நோய் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. காட்டுப்பரமக்குடி, முத்தையா கோயில், மஞ்சள்பட்டணம் மஞ்சள் விவசாய பகுதி, முத்தாலம்மன் கோயில் படித்துறை, கவுரி அம்மன் கோயில் படித்துறை, காக்கா தோப்பு கருப்பணசாமி கோயில் முன்பு என கழிவுநீர் ஆதிக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இவற்றில் பிளாஸ்டிக் குப்பை சேர்ந்து கொசு உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது.

தொடர்ந்து ஆற்றங்கரையோரம் குடியிருப்போர் மற்றும் சர்வீஸ் ரோட்டில் செல்பவர்கள் மூச்சுத் திணறலுக்கு ஆளாகும் நிலை உள்ளது. ஆகவே கழிவுநீர் குழாய் பதிப்பை விரைவுப்படுத்துவதுடன், ஒட்டுமொத்த கழிவுநீரும் ஆங்காங்கே தேங்குவதை முறைப்படுத்த நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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