வணிக நோக்கில் குடிநீர் எடுக்க மக்கள் எதிர்ப்பு

UPDATED : நவ 14, 2026 11:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:10 PM
ராமநாதபுரம்:
உச்சிப்புளி அருகே வலங்காபுரி கிராமத்தில் வணிக நோக்கில் குடிநீர் எடுக்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தாமரைக்குளம் ஊராட்சி வலங்காபுரி கிராமத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தங்களது கிராமத்தில் உள்ள கிணறு, ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் இருந்து குடிநீர் எடுத்து விற்பனை செய்வதவாக கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். அதை விசாரித்த கலெக்டர் வணிக நோக்கில் குடிநீர் எடுப்பதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
அந்த உத்தரவின் நகலை கிராமத்தின் நுழைவு வாயிலில் பேனராக வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில் வலங்காபுரி கிராமத்திற்குள் நேற்று வந்த தண்ணீர் வண்டியை கிராம மக்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது தாமரைக்குளம் மற்றும் வலங்காபுரி கிராமத்தினர் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு வந்த உச்சிப்புளி போலீசார் மற்றும் ஊராட்சி அலுவலர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். தொடர்ந்து வலங்காபுரியில் எடுக்கப்படும் குடிநீர் வணிக நோக்கில் விற்பனை செய்யப்படாது. குடிநீர் தேவைக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் என உறுதியளித்த பின் கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.