/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ஏ.டி.எம்., பழுது மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 07, 2026 03:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:06 PM
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கடலாடி: கடலாடி நகர் மெயின் பஜாரில் ஐ.ஓ.பி., வங்கி இயங்கி வருகிறது. அதனை ஒட்டிய இடத்தில் ஏ.டி.எம்., மையம் உள்ளது. இந்நிலையில் ஒரு வாரமாக ஏ.டி.எம்., இயந்திரம் பழுதானதால் பணம் எடுக்கவும், செலுத்தவும் முடியாமல் வாடிக்கையாளர்கள் அவதி அடைகின்றனர். வாடிக்கையாளர்கள் கூறியதாவது:
தீபாவளி பண்டிகைக்கு பொருள்கள் வாங்குவதற்காக மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் ஏ.டி.எம்., மையத்திற்கு வந்து பணம் எடுப்பதற்காக வந்தால் பழுதாகி உள்ளது. இது குறித்து வங்கி நிர்வாகத்திடம் கேட்டால் முறையான பதில் இல்லை. எனவே குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.