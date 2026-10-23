சகதிக்காடான தாலுகா அலுவலகம் மின் தடையால் மக்கள் அவதி
சகதிக்காடான தாலுகா அலுவலகம் மின் தடையால் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 21, 2026 11:24 PM
ADDED : அக் 21, 2026 07:28 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் இன்று காலை முதல் மதியம் வரை மிதமான மழை பெய்ததால் தாலுகா அலுவல வளாகத்தில் தண்ணீர் தேங்கி சேறும் சகதியுமாகியது. நகரில் அடிக்கடி ஏற்பட்ட மின் தடையால் மக்கள் சிரமப்பட்டனர்.
ராமநாதபுரம் நகர், புறநகர் பகுதியில் சில நாட்களாக மழை பெய்து வருகிறது. தொடர்ச்சியாக இன்று காலை முதல் மதியம் வரை மழை பெய்ததால் தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியது. பஸ் ஸ்டாண்ட், அரண்மனை பகுதி, பட்டணம்காத்தான் டி-பிளாக் வாரச்சந்தை வியாபாரிகள் வியாபாரம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் மண் தரை சேறும், சகதியுமானதால் இ-சேவை, ஆதார் மையம், கிளைச் சிறைச்சாலைக்கு சென்றுவர மக்கள் சிரமப்பட்டனர். நகர், புறநகர் பகுதியில் அவ்வப்போது அரை மணிநேரம் வரை மின்தடை ஏற்பட்டதால் மக்கள் அவதியடைந்தனர். -----