/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கொத்தங்குளத்தில் தேங்கிய மழை நீரால் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 28, 2026 08:18 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:14 PM
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சிக்கல்: சிக்கல் அருகே கொத்தங்குளம் கிராமத்தில் 2000 பேருக்கும் அதிகமானோர் வசிக்கின்றனர். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழையால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கி நிரம்பியுள்ளது. இதனால் பள்ளி மாணவர்கள் நீரை கடந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நீரை வெளியேற்றுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகம் முன் வர வேண்டும். இதற்கான வழிகாட்டுதலை மாவட்ட நிர்வாகம் எடுக்க வேண்டும் என வீடியோவாக கொத்தங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர்.