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ரோட்டில் தேங்கிய கழிவுநீர் துர்நாற்றத்தால் மக்கள் அவதி
ரோட்டில் தேங்கிய கழிவுநீர் துர்நாற்றத்தால் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:06 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் செல்லிஅம்மன் கோயில் அருகே கால்வாயில் கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளதால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
செல்லி அம்மன் கோயில் அருகே உள்ள கால்வாயில் கழிவுநீர் செல்லாமல் ரோட்டில் தேங்குகிறது. அங்கு வரும் மக்கள் துர்நாற்றத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதனால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. பள்ளி, கோயில், பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்லும் முக்கியமான இந்த பாதையில் நடப்பதற்கு மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே பேரூராட்சி அதிகாரிகள் கழிவுநீரை அகற்றி சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.