புதுநகர் ரோட்டில் தேங்கும் கழிவு நீரால் மக்கள் அவதி
புதுநகர் ரோட்டில் தேங்கும் கழிவு நீரால் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சி புதுநகர் ரோடுகளில் கழிவு நீர் தேங்கி நிற்கும் சூழலில் தொற்று பீதியில் மக்கள் உள்ளனர்.
பரமக்குடியில் வார்டு மறுவரையறை செய்யப்பட்ட போது மஞ்சள்பட்டணம், வைகைநகர், புதுநகர் ஒரே வார்டாக இருந்த நிலையில் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டது. இதன்படி தற்போது 3வது வார்டாக செயல்படும் புதுநகரில் ஏராளமான வீடுகள் உள்ளன. பள்ளி, வணிக நிறுவனம் என உள்ளது. இங்கு வாறுகால் அமைக்கப்படும்போது தெருக்களின் பள்ளம், மேடுகளை கணக்கில் கொள்ளாமல் ஒவ்வொரு முறையும் கட்டியுள்ளனர்.. தற்போது வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் வாறுகாலில் செல்லாமல் ரோட்டிலேயே தேங்கி நிற்கிறது. மேலும் புதிதாக வீடுகளை கட்டுபவர்களும் வாறுகால்களை மறைப்பதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
எனவே வாறுகால்களை முறையாக கட்டுவதுடன், தற்போது தேங்கும் கழிவு நீரை சுத்தம் செய்ய நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.