மக்கள் அவதி! ராமநாதபுரத்தில் அறிவிக்கப்படாத மின் தடையால்..
மக்கள் அவதி! ராமநாதபுரத்தில் அறிவிக்கப்படாத மின் தடையால்..
UPDATED : நவ 06, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:04 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகர், புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள மின்வாரிய டிரான்ஸ்பார்மர்களை முறையாக பராமரிப்பது இல்லை. இதனால் லேசான காற்றடித்தாலும், மழை பெய்தாலும் நகர், புறநகரில் பல முறை அறிவிக்கப்படாத மின் தடை வழக்கமாகியுள்ளதால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் நகர், புறநகர் மட்டுமின்றி மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளிலும் மின்வாரிய 'டிரான்ஸ் பார்மர்கள்' முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கமாக உள்ளது. இதுகுறித்த புகாரில் மின்வாரிய ஊழியர்கள் அந்த நேரத்தில் சரி செய்கின்றனர். இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண்பது இல்லை என மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக ஆர்.எஸ்.மடை துணை மின்நிலையம் மூலம் ராமநாதபுரம் நகர், புறநகர் துவங்கி பரமக்குடி அருகே தீயனுார் வரை மின்வினியோகம் வழங்கப்படுகிறது. இதன் பிரதான மின்கம்பங்கள் சக்கரக்கோட்டை கண்மாயின் நீர்பிடிப்பு பகுதியில் ஊன்றப் பட்டுள்ளன. இதனால் சிறிய அளவில் காற்று, மழை பெய்தால் கூட கம்பங்கள் சாய்ந்து மின்வினியோகம் பாதிக்கப்படுகிறது.
தற்போது பருவ மழை துவங்கியுள்ளதால் இப்பிரச்னையால் கடந்த ஒரு வாரமாக ஆர்.எஸ்.மடை துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து மின்வினியோகம் பெறும் மக்கள் தினசரி அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் இரவில் துாக்கம் இழந்து தவிக்கின்றனர். இது தொடர்பாக பொதுமக்கள் புகாரில் பட்டணம்காத்தான், ராமநாதபுரம் உப மின்நிலையங்களில் இருந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக சிறிது நேரம் முறை வைத்து மின் வினியோகம் வழங்குகின்றனர்.
இதன் காரணமாக அடிக்கடி மின் தடையால் வணிக நிறுவனங்கள், ஓட்டல்களில் தனியார் நிறுவனத்தினர், பொதுமக்கள் அன்றாடப் பணிகள் மேற்கொள்ள முடியாமல் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறுகையில், ஆர்.எஸ்.மடை துணை மின்நிலையத்தில் இரு மாதங்களாக பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவில்லை, இருப்பினும் மின்தடை ஏற்பட்டதால் உடனடியாக நகரில் சரிசெய்கிறோம். இரவில் மின்தடை ஏற்பட்டால் பிற இடங்களில் இருந்து மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்து மின்வினியோகம் வழங்கப்படுகிறது என்றனர்.---