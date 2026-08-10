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பிள்ளையார்குளத்தில் சாலையில் ஓடும் கழிவு நீரால் மக்கள் அவதி

பிள்ளையார்குளத்தில் சாலையில் ஓடும் கழிவு நீரால் மக்கள் அவதி

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:11 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 06:11 PM ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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சாயல்குடி:சாயல்குடி அருகே பிள்ளையார் குளத்தில் கழிவுநீர் செல்வதற்கு வாறுகால்வாய் அமைக்கப்படாததால் சாலையின் நடுவே கழிவுநீர் குளம் போல் தேங்கி இருப்பதால் நோய்தொற்று அச்சத்தில் மக்கள் உள்ளனர்.

பிள்ளையார் குளம் ஊராட்சியில் 1000க்கும் அதிகமானோர் வசித்து வருகின்றனர்.

கிழக்கு மற்றும் மேற்கு, தெற்கு தெருவில் கழிவுநீர் செல்வதற்கு எவ்வித வாறுகால் வசதியும் இல்லாததால் சாலையின் நடுவே தண்ணீர் குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது. சுகாதாரக் கேடு உள்ளது.

எனவே பொதுமக்களின் நலன் கருதி கழிவு நீர் வாறுகால் அமைக்க வேண்டும்.

காவிரி நீர் பிரதான குழாயில் ஒரு சிலர் சட்டவிரோதமாக மின்மோட்டாரை பயன்படுத்தி உறிஞ்சுகின்றனர். அந்நீரைக் கொண்டு விவசாயத்திற்கும் வாழை, தென்னை உள்ளிட்டவைகளை வளர்ப்பதற்கும் பயன்படுத்திகின்றனர். இதனால் பிள்ளையார் குளத்தின் பிற பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் செல்லாமல் பெரும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர். எனவே குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய தனி அலுவலர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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