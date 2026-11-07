பட்டாசு விலை 20 முதல் 30 சதவீதம் விலை உயர்வால் தயங்கும் மக்கள்
பட்டாசு விலை 20 முதல் 30 சதவீதம் விலை உயர்வால் தயங்கும் மக்கள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:14 PM
கீழக்கரை: கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் நடப்பாண்டில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடைகளில் விற்பனை செய்யக்கூடிய பட்டாசுகளின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் மற்றும் அதனை பயன்படுத்துவோர் அதிகளவில் வாங்குவதில் தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கீழக்கரை, திருப்புல்லாணி, கடலாடி, சாயல்குடி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான பட்டாசு கடைகள் முறையான உரிமம் பெற்று விற்பனை செய்கின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் நடப்பாண்டில் விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. பட்டாசு விற்பனையாளர் ஒருவர் கூறியதாவது:
பட்டாசு உற்பத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள செலவின உயர்வால் பட்டாசுகளின் சில்லரை விற்பனை விலை 20 முதல் 30 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளது. பட்டாசு தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான ரசாயனங்கள் மற்றும் பொருள்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. சல்பர் (கந்தகம்) கிலோ ரூ.75ல் இருந்து ரூ.140 வரை அதிகரித்துள்ளது. பிற ரசாயனங்களான அலுமினியம் பவுடர், சோடியம் நைட்ரேட் மற்றும் சால்ட் பீட்டர் போன்ற முக்கிய மூலப்பொருள்களின் செலவு சராசரியாக 30 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது.
பேக்கிங் மற்றும் துணைப் பொருள்களின் செலவு, நுால் மற்றும் லேபிளிங் பொருட்களின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. எரிபொருள் டீசல் விலை உயர்வு காரணமாக சிவகாசி மற்றும் பிற உற்பத்தி மையங்களில் இருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பட்டாசுகளை கொண்டு செல்வதற்கான சரக்கு போக்குவரத்து கட்டணமும் உயர்ந்துள்ளது.
பசுமை பட்டாசுகள் மட்டுமே தயாரிக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறைகள் மற்றும் சில ஆலைகளின் உற்பத்தி வரம்புகள் காரணமாக சந்தையில் விநியோகம் சீராக இல்லாததும் விலை உயர்வுக்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறது. இதனால் நடப்பு தீபாவளி நேரங்களில் ஏழை, நடுத்தர மக்கள் பட்ஜெட் போட்டு குறைந்த அளவே பட்டாசுகளை தயக்கத்துடன் வாங்குகின்றனர் என்றார்.