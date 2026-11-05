பஜாரில் வசதியின்றி பொருட்கள்வாங்க வரும் மக்கள் அவதி
பஜாரில் வசதியின்றி பொருட்கள்வாங்க வரும் மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 04, 2026 05:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:07 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரண்மனை, பஜார் பகுதிகளில் உள்ள கழிப்பறைகள் திறக்கப்படாமல் உள்ளதால் தீபாவளி பொருட்கள் வாங்க வரும் பொதுமக்கள் அவதியடைகின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து புத்தாடை, பட்டாசு மற்றும் மளிகை பொருட்கள் வாங்குவதற்கு நகர் பகுதிக்கு வருகின்றனர். இதனால் அரண்மனை, பஜார் பகுதியில் கடந்த ஒரு வாரமாக மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. தினமும் ஏராளமான மக்கள் வந்து செல்லும் பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி தராததால் அவதியடைகின்றனர். இதுகுறித்து வியாபாரி பாண்டி கூறியதாவது: ராமநாதபுரம் அரண்மனை பகுதியில் பண்டிகை நாட்களில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படும். பொதுமக்கள் வசதிக்காக கழிப்பறை கட்டப்பட்டுள்ளது. அவற்றை முறையாக பராமரிக்காமல் பூட்டி வைத்துள்ளனர். இதனால் வெளியூரில் இருந்து வருவோர் கழிப்பறையை தேடி அலையும் சூழல் உள்ளது. மூடப்பட்ட கழிப்பறையை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதியில் நடமாடும் கழிப்பறை அமைக்க வேண்டும் என்றார்.