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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ மக்கள் எதிர்பார்ப்பு: ராமநாதபுரம் நகராட்சி குப்பை கிடங்கு இடமாற்றம்: குடியிருப்புகளுக்கு புகை பரவுவதால் நோய் பாதிப்பு

﻿ மக்கள் எதிர்பார்ப்பு: ராமநாதபுரம் நகராட்சி குப்பை கிடங்கு இடமாற்றம்: குடியிருப்புகளுக்கு புகை பரவுவதால் நோய் பாதிப்பு

﻿ மக்கள் எதிர்பார்ப்பு: ராமநாதபுரம் நகராட்சி குப்பை கிடங்கு இடமாற்றம்: குடியிருப்புகளுக்கு புகை பரவுவதால் நோய் பாதிப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 01:21 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:21 AM

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- ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகராட்சி குப்பை கிடங்களில் அடிக்கடி தீ வைப்பதால் 3 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு நச்சுப்புகை பரவுவதால் குடியிருப்பு மக்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுகிறது. மேலும் பட்டணம்காத்தான், சக்கரகோட்டை ஆகிய இரு ஊராட்சிகளை சேர்ந்த மக்களுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதால் காட்டுப்பகுதிக்கு இடமாற்றம் செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ராமநாதபுரம் சக்கரக்கோட்டை அருகே உள்ள கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை பகுதியில் 25 ஏக்கரில் நகராட்சி குப்பை கிடங்கு அமைந்துள்ளது. இங்கு சேரும் குப்பையை சுகாதார விதிமுறைப்படி வேதிப்பொருள் கலந்து மக்க வைக்க வேண்டும். ஆனால் குப்பையை பரவலாக கொட்டி அடிக்கடி தீ வைக்கின்றனர். இதனால் ஏற்படும் புகை மண்டலத்தால் குப்பைக் கிடங்கின் அருகே உள்ள பட்டணம்காத்தான், சக்கரக்கோட்டை ஊராட்சி குடியிருப்பு பகுதி முழுவதும் புகை சூழ்ந்து மக்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுகிறது. கடந்த மாதம் ஒரு இடத்தில் தீப்பற்ற வைத்த நிலையில் குப்பை கிடங்கு முழுவதும் பரவி பெரும் விபத்து ஏற்பட்டது. தீயணைப்பு வீரர்கள் இரு நாட்கள் தொடர்ந்து தண்ணீர் தெளித்த பின் தீ கட்டுக்குள் வந்தது. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் மீண்டும் குப்பைக் கிடங்கில் தீ வைத்துள்ளனர். இரு நாட்களாக குப்பை கிடங்களில் பரவிய தீயை தீயணைப்பு வீரர்கள் அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதுகுறித்து தீயணைப்பு துறையினர் கூறியதாவது:

நகராட்சி குப்பை கிடங்கில் விதிகளை மீறி தீ வைக்கின்றனர். குப்பை கிடங்கில் அவசர காலங்களில் ஏற்படும் தீயை கட்டுப்படுத்த தண்ணீர் தொட்டி அமைக்க வேண்டும். அது போன்ற கட்டமைப்பு இல்லாததால் சிறிய அளவில் தீ ஏற்பட்டாலும் குப்பை கிடங்கில் பெரும் விபத்து ஏற்படுகிறது. நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் தீயை அணைப்பதற்கு உரிய ஒத்துழைப்பு அளிப்பதில்லை.

தீயணைக்கும் பணியில் ஈடுபடும் வாகனங்களில் தண்ணீர் தீர்ந்தவுடன் நிலையத்திற்கு வந்து தண்ணீர் எடுத்த செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதற்கு ஒரு மணி நேரம் வரை ஆவதால் அடுத்த பகுதிக்கு எளிதில் தீ பரவுகிறது. சுழற்சி முறையில் 10 தீயணைப்பு வீரர்கள் தொடர்ந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் ஒத்துழைப்பு அளித்தால் ஒரே நாளில் தீயை அணைத்து விட முடியும் என்றனர்.

குடியிருப்பு வாசிகள் கூறியதாவது:

நகராட்சி குப்பை கிடங்கை ஒட்டி குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகள், போலீஸ் பட்டாலியன் அலுவலகம், அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் உள்ளன. சுற்றிலும் ஏராளமான வீடுகள் அமைந்துள்ளன. தீ விபத்தால் ஏற்படும் புகை 3 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு பரவுகிறது. அதில் நச்சுத் தன்மை உள்ளதால் வயதானவர்கள், குழந்தைகள், நோயாளிகள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். துாய்மையான காற்று கிடைக்காததால் குடிசை மாற்று குடியிருப்பு பகுதியில் வசிக்கும் சிலர் வீடுகளை காலி செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். நகராட்சியில் தேங்கும் குப்பையை தீ வைத்து எரிக்காமல் மக்க செய்ய வேண்டும். பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை தனியாக பிரித்து மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும். குப்பைக்கு தீ வைக்கும் நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.

*இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும்:

நகராட்சி குப்பை கிடங்கை நகர் பகுதியை ஒட்டி அமைத்திருப்பது ஆபத்தானது. குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து 10 அல்லது 15 கி.மீ., அப்பால் காட்டுப்பகுதியில் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் ராமநாதபுரம் நகராட்சி மட்டுமின்றி, அருகில் உள்ள ஊராட்சி மக்கள் பாதிக்கப்படுவதை தவிர்க்க முடியும். மாவட்ட நிர்வாக இதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்து குப்பை கிடங்கை இடம் மாற்ற வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

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