பெரியபட்டினம் அருகே இலங்காமணியில் மக்கள் சுடுகாட்டில் குடியேறும் போராட்டம்
பெரியபட்டினம் அருகே இலங்காமணியில் மக்கள் சுடுகாட்டில் குடியேறும் போராட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:58 AM
பெரியபட்டினம்: பெரியபட்டினம் அருகே இலங்காமணியில் மக்கள் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த மயானத்தை ரியல் எஸ்டேட் அமைக்க தனி நபர்கள் சேதப்படுத்திய செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு சுடுகாட்டில் கிராம மக்களுடன் இணைந்து குடியேறும் போராட்டம் நடந்தது.
போராட்டக் குழுவினர் கூறியதாவது:
வண்ணாங்குண்டு ஊராட்சி மயானப் பகுதியில் இலங்காமணி கிராமத்தில் இருந்து பல தலைமுறைகளாக மயானப் பகுதியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தனி நபர்கள் மயான பகுதியை டிராக்டர் மற்றும் மண் அள்ளும் இயந்திரங்கள் மூலம் உழுது சேதப்படுத்தி உள்ளனர். சீமைக் கருவேல மரங்களை தீ வைத்து கொளுத்தியும் மயான பகுதியின் நடுவே பாதை அமைத்தும் உள்ளனர்.
இதனால் கிராம மக்கள் பெரும் பாதிப்பிற்கும், மன உளைச்சலுக்கும் ஆளாகியுள்ளனர். இது குறித்து பலமுறை கலெக்டருக்கு கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளோம். சமீபத்தில் ரெகுநாதபுரத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
இந்நிலையில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டில் உள்ள மயான பகுதியை சேதப்படுத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும், மயானப் பகுதியை சுற்றிலும் பாதுகாப்பு வேலி அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோம் என்றனர்.
கீழக்கரை தாசில்தார் ராமசுப்பிரமணியன், திருப்புல்லாணி பி.டி. ஓ.,க்கள் சிவசாமி, கிருஷ்ணன், மற்றும் போலீசார் போராட்டக் குழுவினருடன் பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
இன்னும் பத்து நாட்களில் பிரச்னைக்கு தீர்வு காண இருப்பதாகவும், அரசு ஆவணங்களில் மயானப் பகுதி என மாற்ற நடவடிக்கை எடுப்போம் என உறுதி அளித்தனர். இதையடுத்து போராட்டக் குழுவினர் கலைந்து சென்றனர்.
போராட்டத்தில் ஹரி நாடார், ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவர் ராமமூர்த்தி, மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர் சக்திவேல் உட்பட அனைத்து நாடார் உறவின்முறை சங்க நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.