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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ பரமக்குடியில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் நவநீதகிருஷ்ணனாக பெருமாள்

﻿ பரமக்குடியில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் நவநீதகிருஷ்ணனாக பெருமாள்

﻿ பரமக்குடியில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் நவநீதகிருஷ்ணனாக பெருமாள்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:11 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:11 AM

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இன்று ஆடி தேரோட்டம்

பரமக்குடி: பரமக்குடி சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவ விழாவில் நவநீதகிருஷ்ணனாக பெருமாள் உலா வந்தார்.

பரமக்குடி சவுராஷ்டிரா பிராமண மகா ஜனங் களுக்கு சொந்தமான சுந்தரராஜ பெருமாள் தேவஸ்தானம் பெருமாள் கோயிலில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் நடக்கிறது. ஜூலை 26 இரவு ஆண்டாள், பெருமாள் மாலை மாற்றல் நடந்தது.

நேற்று முன்தினம் இரவு பூப்பல்லக்கில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாருடன் உலா வந்தார். நேற்று காலை தவழும் திருக்கோலத்தில் நவநீத கிருஷ்ணனாக முத்து பல்லக்கில் எழுந்தருளினார். அப்போது பெருமாளுக்கு பக்தர்கள் பால், வெண்ணெய், நெய் வழங்கி தரிசனம் செய்தனர். மதியம் 3:00 மணிக்கு வைகை ஆற்றில் உள்ள மண்டகப் படியை அடைந்தார். இரவு 11:00 மணிக்கு பெருமாள் கள்ளழகர் திருக்கோலத்தில் குதிரை வாகனத்தில் அமர்ந்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

தொடர்ந்து தீபாராதனைகள் நிறைவடைந்து நேற்று அதிகாலை கோயிலை அடைந்தார். இன்று (ஜூலை 29) காலை ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாருடன் பெருமாள் ரத வீதிகளில் தேரில் வர உள்ளார்.

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