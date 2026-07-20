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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ மனமகிழ் மன்றம் துவங்க மக்கள் எதிர்ப்பு: குறைதீர்  கூட்டத்தில் குவிந்தன மனுக்கள்

மனமகிழ் மன்றம் துவங்க மக்கள் எதிர்ப்பு: குறைதீர்  கூட்டத்தில் குவிந்தன மனுக்கள்

மனமகிழ் மன்றம் துவங்க மக்கள் எதிர்ப்பு: குறைதீர்  கூட்டத்தில் குவிந்தன மனுக்கள்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:58 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:58 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் நடந்த குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் பாம்பனில் மனமகிழ் மன்றம் துவங்கக் கூடாது. வீட்டுமனை பட்டா, குடிநீர் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 700 கோரிக்கை மனுக்களை மக்கள் அளித்துள்ளனர்.

பழைய கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தலைமை வகித்து மக்களிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்த 700 மனுக்களை பெற்று தொடர்புடைய அலுவலர்களை உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டார். ஆர்.காவனுார் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் மங்களேஸ்வரன் மாணவர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் ரூ.60ஆயிரம் கல்வி நன்கொடை வழங்கினார். இந்த நிதி 3 மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த தீன் திருமண அழைப்பிதழ் கார்டு நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் தமீம் அன்சாரி கீழக்கரையைச் சேர்ந்த பெற்றோரை இழந்த மாணவி சமீமா பர்வீன் கல்வியைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் வகையில், ரூ.34,500 கல்விக் கட்டணத்தை வழங்கினார். இவர்களை கலெக்டர் பாராட்டினார். மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் ரூ.12 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 800 செலவில் செயற்கை கால்களை 12 பேருக்கு கலெக்டர் வழங்கினார்.

சில மனுக்களின் விபரம்: * காப்பாளரை மாற்ற எதிர்ப்பு: ராமநாதபுரம் சமூக நலவிடுதி கல்லுாரி மாணவர்கள் 50க்கு மேற்பட்டோர் ஊர்வலமாக வந்து மனு அளித்தனர். இதில், விடுதிகாப்பாளர் சரவணனை சென்னைக்கு பணி மாறுதல் செய்துள்ளனர். சிறப்பாக, அன்பாக பழகும் அவரை மீண்டும் ராமநாதபுரம் விடுதியில் தொடர்ந்து புணிபுரிய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.* மனமகிழ் மன்றம் துவங்க எதிர்ப்பு: பாம்பன் அருகே அக்காள்டம், தரவை தோப்பு மக்கள் மனு அளித்தனர். தரவை தோப்பு கிராமத்தில் மனமகிழ் மன்றம் மதுபான பார் திறக்க ஏற்பாடு செய்கின்றனர். 300 மீட்டரில் பிள்ளையார் கோயில் , கண்ணன் கோயில், மாரியம்மன் கோயில்கள் உள்ளன. ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், புனித சந்தியா ராயப்பர் சர்ச் உள்ளது. எனவே 6 குக்கிராம மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று மன மகிழ் மன்றம் பார் துவங்கும் பணிகளை நிறுத்த வேண்டும் என்றனர்.

* பட்டா வழங்க கோரிக்கை: திருவாடானை தாலுகா புதுபட்டினம் எம்.வி.காந்திநகர் கடற்கரை கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர். 150 குடும்பங்கள் பல ஆண்டுகளாக அரசுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் குடியிருந்தும் கடலில் தொழில் செய்கிறோம். எங்களுக்கு வீட்டுமனை பட்ட வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

* மாதிரி பள்ளியில் சேர்க்க கோரிக்கை: உச்சிபுளி அருகே நாகாச்சி கல்கிணற்று வலசையை சேர்ந்த மாணவி லோகாஸ்ரீ பெற்றோருடன் மனு அளித்தார். அதில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் 500க்கு 496 மதிப்பெண்கள், மறு கூட்டலில் கணிதத்தில் 10 கூடுதலாக பெற்று 479 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளார். அவரை அரசு மாவட்ட மாதிரி பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். உடனடியாக சேர்க்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக கலெக்டர் கூறினார்.

* குடிநீர் வசதியின்றி அவதி: திருவாடானை தாலுகா பெருவாக்கோட்டை கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர். 2016ல் குடிநீர் போர்வெல் அமைக்கப்பட்டு தண்ணீர் வரவில்லை. அரசு பணம் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக குடிநீர் தொட்டி கட்டியும் திறப்புவிழா நடத்தினர். அதுவும் சேதமடைந்துள்ளது. குடிநீர் வராமல் வாங்கி சிரமப்படுகிறோம்.

குடிநீர் வசதி செய்துதர வேண்டும் என்றனர். இதே போன்று ஆர்.எஸ்.மங்கலம் காவனக்கோட்டை ஊராட்சி மக்கள் மனு அளித்தனர். இதில் காவிரி குடிநீர் வராமல் பல மாதங்களாக சிரமப்படுகிறோம். குடம் ரூ.15க்கு விலைக்கு வாங்குகிறோம். ஊருணிகள், நீர்நிலை குட்டை வறண்டு விட்டதால் அன்றாட பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் இல்லை. எங்கள் ஊருக்கு காவிரி குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சங்கரநாராயணன், கூடுதல் கலெக்டர் திவ்யான்ஷீநிகம், ஆர்.டி.ஓ.,க்கள் பரமக்குடி சரவண பெருமாள், ராமநாதபுரம் ஹபூர் ரகுமான், மாவட்ட சமூக பாதுகாப்புத்திட்ட தனித்துணை கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமாரி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் ரமேஷ், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது) ஜேன் கிறிஸ்டிபாய், அரசு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.----

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