மூக்கையூர் புனித யாகப்பர் சர்ச் மராமத்து பணி மீதமுள்ள தொகை வழங்க அரசுக்கு கோரிக்கை
மூக்கையூர் புனித யாகப்பர் சர்ச் மராமத்து பணி மீதமுள்ள தொகை வழங்க அரசுக்கு கோரிக்கை
UPDATED : நவ 18, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:32 PM
சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே மூக்கையூரில் 500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சர்ச் உள்ளது. இதன் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு மீதத்தொகையை விடுவிக்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சாயல்குடி அருகே மன்னார் வளைகுடா கடற்கரையோரம் அழகிய கிராமமாக மூக்கையூர் திகழ்கிறது.
இங்கு 500 ஆண்டுகள் பழமையான புனித சந்தியாகப்பர் சர்ச் உள்ளது. 16ம் நுாற்றாண்டைச் சேர்ந்த சர்ச் போர்த்துக்கீசியர்களின் வருகையின் போது 1540களில் கட்டப்பட்டதாக வரலாற்றுச் சான்றுகள் கூறுகின்றன. கிறிஸ்தவ மத போதகரான புனித பிரான்சிஸ் சேவியர் தென்னிந்திய கடற்கரைப் பகுதிகளில் மூக்கையூருக்கு வருகை தந்துள்ளார்.
அவர் இங்கு தங்கி ஜெபம் மற்றும் இறை பணி செய்துள்ளார். போர்த்துகீசிய பாரம்பரிய பாணியை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ள சர்ச் பல ஆண்டுகளாக சேதமதடைந்த நிலையில் இருந்தது. தமிழக அரசின் பழமை வாய்ந்த சர்ச் புதுப்பிக்கும் திட்டத்தில் மூக்கையூர் சர்ச்சும் சேர்க்கப்பட்டது.
மூக்கையூர் கிராமத்தலைவர் ஜோசப் கூறுகையில், 500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய புனித சந்தியாகப்பர் சர்ச் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக கடந்த ஆட்சியில் ரூ.1.42 கோடியில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் ரூ.71 லட்சம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு பணிகள் நடந்துள்ளன. ஆறு மாதங்கள் கடந்துள்ளது. மீத தொகையை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சுண்ணாம்பு, கடுக்காய் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய முறைப்படி பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மீத தொகையை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டி அரசுக்கு கோரிக்கை மனு அனுப்பி வருகிறோம் என்றார்.