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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையருக்கு மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும்: பரமக்குடியில் அஞ்சலி செலுத்தி தீர்மானம்

தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையருக்கு மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும்: பரமக்குடியில் அஞ்சலி செலுத்தி தீர்மானம்

தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையருக்கு மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும்: பரமக்குடியில் அஞ்சலி செலுத்தி தீர்மானம்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:57 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:57 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM

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பரமக்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் தினமலர் நாளிதழ் நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில் அவருக்கு அரசு சார்பில் சென்னை, கன்னியாகுமரியில் மணிமண்டபம் கட்ட வேண்டும் என்று சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் வாரிசுகள் சங்கம் சார்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் மற்றும் வாரிசுகள் சங்கம் சார்பில் பல்வேறு தலைவர்களை நினைவுகூர்ந்து விழா நடத்தி வருகின்றனர். பரமக்குடி காந்தி சிலை முன்பு தினமலர் நாளிதழ் நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையர் மற்றும் நடிகர் சிவாஜி கணேசன் நினைவை போற்றும் வகையில் அஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடந்தது.

நேற்று தினமலர் நாளிதழ் நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையர் நினைவு நாளையொட்டி அவரது படத்திற்கு மலர் துாவி அஞ்சலி செலுத்தினர். நடிகர் சிவாஜி கணேசன் நடிப்பை போற்றும் வகையில் நினைவு கூர்ந்தனர். சங்க தலைவர் ஹாரிஸ் தலைமை வகித்தார். சிவாஜி கணேசன் சமூக நல பேரவை தலைவர் கண்ணன் முன்னிலை வகித்தார்.

டி.வி.ராமசுப்பையர், சிவாஜி கணேசன் உருவப்படத்திற்கு வக்கீல்கள் சரவணகாந்தி, இளமுருகன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர். காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. மகாதேவன், ராமமூர்த்தி, ராஜேந்திரன், பிலால், லட்சுமி நாராயணன், தாமோதரன், சங்கரன், காளீஸ்வரன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு மலர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

அப்போது, தியாக செம்மல், எல்லை போராட்ட வீரர் தினமலர் தேசிய நாளிதழ் மூலம் சுதந்திர எழுச்சியும், தமிழக எல்லை காக்க போராட்டம் நடத்தி எழுச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளார். ஆகவே டி.வி.ராமசுப்பையர் தியாகத்தை போற்றும் வகையில் சென்னை மற்றும் கன்னியாகுமரியில் மணிமண்டபம் அமைக்க தமிழக அரசையும், தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யை வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றினர்.

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