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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பராமரிப்பின்றி அழிந்து வரும் 230 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சேதுபதி மன்னர் கோட்டை! புதுப்பித்து பாதுகாக்க வலியுறுத்தல்

பராமரிப்பின்றி அழிந்து வரும் 230 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சேதுபதி மன்னர் கோட்டை! புதுப்பித்து பாதுகாக்க வலியுறுத்தல்

பராமரிப்பின்றி அழிந்து வரும் 230 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சேதுபதி மன்னர் கோட்டை! புதுப்பித்து பாதுகாக்க வலியுறுத்தல்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:48 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:48 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகரின் நுழைவு வாயிலில் அமைந்துள்ள வரலாற்று சிறப்பிற்குரிய 230 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சேதுபதி மன்னர்களின் மூலைக்கொத்தளம் கோட்டையை அதன் அழிவில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என வரலாற்று ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தினர்.

சேதுபதி மன்னர்களின் சிறப்பான ஆட்சியை காலம் முழுதும் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கும் வரலாற்று எச்சம் ராமநாதபுரம் நகரின் தென் மேற்கே அமைந்துள்ள மூலைக்கொத்தளம். இந்த கோட்டைச்சுவர் கிழவன் சேதுபதியின் ஆட்சி காலத்தில் அவரது பிரதிநிதியான வள்ளல் சீதக்காதி மரைக்காயரால் கி.பி., 1790 - 1794 ஆண்டுகளில் எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்காக கற்கோட்டை கிழக்கு, மேற்காக இரண்டு அமைக்கப்பட்டது.

இந்த கோட்டை சுவர்கள் 27 அடி உயரம், 5 அடி அகலத்திலும் கோட்டை சுவரை சுற்றி 3 பக்கங்களிலும் 42 கொத்தளங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இவைகளில் வேல், வில், வளரி, ஈட்டி ஆகிய ஆயுதங்களுடன் பெரிய அடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டு, அதில் ஈயத்தை காய்ச்சி எதிரிகள் மீது ஊற்றும் வழக்கம் இருந்தது.

இக்கோட்டை அமைக்கப்பட்ட காலத்தில் வெடி மருந்தை கொண்டு எதிரிகள் மீது தாக்குவதற்காக பீரங்கிகளும் கோட்டை சுவர் மீது நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. இத்தகைய சிறப்புக்குரிய மூலைக் கொத்தளம் கோட்டை எவ்வித பராமரிப்பின்றி அழிந்து வருகிறது.

ராமநாதபுரம் வரலாற்று ஆர்வலர் மாரி கூறியதாவது: மூலை கொத்தளம் கோட்டையின் உட்புறத்தில் மரங்கள் பெரிய அளவில் வளர்ந்து வேர்களால் கட்டடம் இடியும் நிலையுள்ளது. சேதுபதி மன்னர்களின் புகழ் சேர்க்கும் வரலாற்று சிறப்பிற்குரிய ராமநாதபுரம் மூலைக் கொத்தளம் கோட்டையை அழிவில் இருந்து காக்க வேண்டும் என்றார்.

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