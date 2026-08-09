/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பி.எம்.எஸ்., தேசிய கைத்தறி தினம்
ADDED : ஆக 09, 2026 12:27 AM
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பரமக்குடி: பரமக்குடி கேசவ பவனத்தில பாரதிய மஸ்துார் சங்கம் (பி.எம்.எஸ்.,) சார்பில் தேசிய கைத்தறி தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
கைத்தறி பிரிவு மாவட்ட தலைவர் வெங்கட்ராமன் தலைமை வகித்தார். பி.எம்.எஸ்., மாவட்ட தலைவர் மோகன்ராம், கைத்தறி பிரிவு மாவட்ட செயலாளர் காசி விஸ்வநாதன் முன்னிலை வகித்த னர். ஜெயக்குமார் வரவேற்றார்.
பாரம்பரிய சுய சார்பு கொண்ட குடும்பம் சார்ந்த கைத்தறி நெசவுத் தொழிலை பாதுகாக்க உறுதி ஏற்றனர். அனைத்து நெசவாளர்களுக்கும் கைத்தறி துண்டு அணிவித்து கவுரவித்தனர். ராம்தாஸ் நன்றி கூறினார்.