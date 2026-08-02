பைனான்சியரை பீர் பாட்டிலால் தாக்கி நகைகள் பறிப்பு போலீஸ், அரசு பஸ் டிரைவர் கைது
பைனான்சியரை பீர் பாட்டிலால் தாக்கி நகைகள் பறிப்பு போலீஸ், அரசு பஸ் டிரைவர் கைது
ADDED : ஆக 01, 2026 11:17 PM
பரமக்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் ஏ.சி., பாரில் ஏற்பட்ட தகராறில் பைனான்சியரை தாக்கிய போலீஸ் மற்றும் அரசு பஸ் டிரைவர் கைது செய்யப் பட்டார்.
பரமக்குடி எஸ்.பி.எம்., காலனியைச் சேர்ந்த வெங்கடேஸ்வரன் 28, பைனான்ஸ் தொழில் நடத்துகிறார். இவர் ஜூலை 31 மதியம் 2:30 மணிக்கு ஆற்றுபாலம் பகுதியில் உள்ள ஏ.சி., பாருக்கு சென்றார்.
அப்போது சிவகங்கை மாவட்டம் குமாரகுறிச்சியை சேர்ந்த ராஜேந்திரன், தமிழ்வாணன், மகேஷ், உமாசங்கர் ஆகிய நால்வர் அங்கிருந்தனர். வெங்கடேஸ்வரனிடம் மது வாங்கிதர கேட்டு இவர்கள் தகராறு செய்தனர்.
அவர் மறுத்த நிலையில், தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி பேசி பீர் பாட்டிலால் தாக்கினர். இதில் காயமடைந்த வெங்கடேஸ்வரன், தனது 8.5 பவுன் மோதிரம் மற்றும் தங்கச் செயினை அவர்கள் பறித்ததாக டவுன் போலீசில் புகாரளித்தார்.
டவுன் எஸ்.ஐ., சுரேஷ்குமார் வழக்கு பதிந்து, அரசு பஸ் டிரைவர் தமிழ்வாணன் 46, மற்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தலைமை காவலராக உள்ள மகேஷ் 47, ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தார்.
இருவரும் பரமக்குடி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு ராமநாதபுரம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். ராஜேந்திரன், உமாசங்கரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.