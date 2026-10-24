போலீஸ் செய்திகள்: ராமநாதபுரம்

UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
* விபத்து ஏற்படுத்தியவர் கைது: கீழக்கரையை சேர்ந்தவர் நவீன்ராஜ் 26. தனது தம்பி நந்தகுமார், நண்பர் முனித்துரை மற்றும் அஜித்குமார் ஆகியோருடன் அக்.11 ல் இரு டூவீலரில் சென்றுள்ளனர். ஆர்.எஸ்.மடை அருகே டூவீலரை நிறுத்திவிட்டு சிறுநீர் கழிக்க சென்றுள்ளனர். திரும்ப வந்து டூவீலரில் ஏறும் போது பின்னால் வந்த ஓம்னி மோதி விபத்துக்குள்ளானது. விபத்து ஏற்படுத்திய கீழக்கரை வடக்கு தெருவை சேர்ந்த முகமது அப்துர் ரகுமானை 35, ராமநாதபுரம் நகர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
* வீட்டில் திருட முயற்சி:
ராமநாதபுரம் அருகே பால்கரை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கருப்பையா. இவர் புத்தேந்தல் பகுதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். அக்.,12ல் வீட்டில் தனது மனைவி மகன் உடன் துாங்கிகொண்டிருந்தார். அப்போது அத்துமீறி உள்ளே நுழைந்த நபர் ஒருவர் மனைவி கமலா கழுத்தில் இருந்த தாலியை அறுக்க முயன்றுள்ளார். அவர் கூச்சலிட்டவுடன் திருட முயன்றவரை பிடித்து விசாரித்த போது ராமநாதபுரம் அருகே சித்துாரை சேர்ந்த ஸ்ரீதர் 35, எனத் தெரியவந்தது. அவரை ராமநாதபுரம் நகர் போலீசார் கைது செய்தனர். --–