ADDED : நவ 16, 2026 06:45 PM
*மின் கம்பிகள் திருட்டு
ராமநாதபுரம்: பேராவூர் கிழக்குத் தெருவை சேர்ந்தவர் கர்ணராஜா 45. பழங்குளம் காலனி பகுதியில் புதிய வீடு கட்டி வந்துள்ளார். அங்கு கட்டடப் பணிக்காக வைக்கப்பட்ட மின் மோட்டாரை திருட முயன்றுள்ளனர். அதை திருட முடியாததால் அங்கிருந்த ரூ.20 ஆயிரம் மதிப்பிலான மின் கம்பிகளை திருடியுள்ளனர்.
அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்த போது பேராவூர் மேற்கு தெருவை சேர்ந்த கந்தசாமி மகன் அன்புராஜ், சாத்தையா மகன் குணா திருடியது தெரிய வந்தது. கேணிக்கரை போலீசார் இருவரையும் தேடி வருகின்றனர்.
சூதாடிய 5 பேர் கைது
ராமநாதபுரம்: பட்டணம்காத்தான் பகுதியில் உள்ள தங்கும் விடுதியில் சிலர் பணம் வைத்து சூதாடுவதாக கேணிக்கரை போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சோதனை செய்த போது ஓர் அறையில் சிலர் பணம் வைத்து சூதாடிக் கொண்டிருந்தனர். அவர்களை பிடித்து விசாரித்த போது ராமநாதபுரம் கோவில் தெருவை சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி 46, சூரங்கோட்டை மகேந்திர பல்லவன் 40, மாரியம்மன் கோவில் தெரு செல்வகுமார் 51, அவரின் தம்பி நாகராஜன் 40, எம்.எஸ்.கே.நகர் பாலமுருகன் 40, எனத் தெரிய வந்தது. தப்பியோடிய பேராவூர் கண்ணன் 40, என்பவரை தேடி வருகின்றனர். இவர்களிடம் இருந்து ரூ.16,500 பணத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
மது அருந்தியவர் கைது
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகர் போலீசார் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கு பொது இடத்தில் அமர்ந்து ஒருவர் மது அருந்தியுள்ளார். போலீசார் எச்சரித்தும் கேளாமல் தொடர்ந்து மது அருந்தியுள்ளார். விசாரணையில் ராமநாதபுரம், பாம்பூர், தெற்கு தெருவை சேர்ந்த உதயகுமார் மகன் பிரசாந்த் 25, எனத் தெரிய வந்தது. அவரை மீது மதுவிலக்கு சட்டப்பிரிவில் கைது செய்தனர். ––